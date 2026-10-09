Miguel Borja celebra con América en el Apertura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

El delantero no quiso entrara en polémica y prometió que el equipo daría lo mejor el sábado

El América y Monterrey comienzan a calentar su enfrentamiento horas antes de verse las caras en el Estadio Banorte. Mientras las Águilas se preparan para celebrar su 110 Aniversario, los Rayados buscarán aguarles la fiesta en una fecha especial para el americanismo.

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En conferencia de prensa, Miguel Borja, el flamante goleador azulcrema, le mandó un recado a Matías Almeyda, entrenador del conjunto regiomontano, luego de que este señalara que América no será un parámetro para su equipo, pues tienen claro dónde están parados.

Mejor que hable así. Si él lo dice y lo piensa de esa forma, vamos a ver mañana ahí en el estadio, vamos a ver qué pasa. El respeto de nosotros hacia ellos está, sabemos que son una gran institución, pero mañana nos vemos en el Azteca”, respondió el delantero colombiano.

Matías Almeyda en el Estadio Banorte | MEXSPORT

El ‘Colibrí’ también aprovechó para enviar un mensaje a la afición americanista, a la que felicitó por elegir al equipo azulcrema, además de expresar su deseo de celebrar el aniversario con una victoria ante Monterrey.

Son 110 años que no se cumplen todos los días. Felicitar a cada hincha porque eligieron bien en ser hinchas de América, el club más grande, así que felicitaciones. Esperamos que lo hagamos con altura el día de mañana en la celebración”, expresó el cafetalero.

Miguel Borja anota ante Necaxa | Imago7

Aunque apenas lleva un par de meses en el club, Borja aseguró sentirse orgulloso de representar al América en una fecha tan importante. El colombiano explicó que, desde su natal Colombia, ya conocía la grandeza de la institución azulcrema y el reconocimiento que tiene más allá de las fronteras mexicanas.

Este es un club que ha sido reconocido internacionalmente. Nosotros en Colombia lo tenemos como el principal y hoy ser parte de esta fiesta es algo muy bonito”, concluyó el atacante.

Así, en la antesala de una celebración histórica para las Águilas, Borja dejó claro que el América afrontará el compromiso con la intención de defender su casa y festejar sus 110 años con un triunfo ante los Rayados.