América presenta su jersey conmemorativo por el 110 aniversario: Precios, detalles y cuándo lo estrenan

América presenta su jersey conmemorativo por el 110 aniversario l Instagram: @clubamerica

Club América y Adidas lanzaron una colección de edición especial inspirada en la década de los 70

América y la marca deportiva Adidas lanzaron de forma oficial la indumentaria conmemorativa por el 110 aniversario de la institución azulcrema. Diseñada bajo una estética retro inspirada en la década de los años 70, la colección destaca por sus tonalidades clásicas en crema y azul, luciendo el histórico escudo del globo terráqueo al centro del pecho junto al logo de Originals de la marca alemana.

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Las prendas ya se encuentran disponibles en tienda oficial y plataformas digitales para vestir tanto al equipo varonil como al femenil durante sus compromisos del mes de octubre.

El estreno oficial sobre la cancha se dará en dos partidos de gala preparados por la directiva: América vs Monterrey (Varonil): Sábado 10 de octubre de 2026, encuentro que marcará el inicio de las celebraciones en el torneo local.

América Femenil vs Pachuca: Domingo 18 de octubre de 2026, duelo que dará cierre a las festividades del aniversario azulcrema.

América y Adidas presenta su jersey conmemorativo por el 110 aniversario l Instagram: @clubamerica

¿Cuánto cuesta la indumentaria del 110 aniversario del América?

La colección conmemorativa abarca piezas Performance de juego y una línea urbana estilo Lifestyle (LFSTLR):

Jersey Aniversario (manga corta - Hombre/Mujer): $2,999 MXN Jersey

Aniversario (manga larga): $3,199 MXN

Jersey Aniversario Niños (manga corta / manga larga): $1,999 MXN / $1,899 MXN

Jersey LFSTLR: $2,499 MXN

Chamarra Deportiva 110° Aniversario: $2,999 MXN

Pants Deportivos 110° Aniversario: $2,199 MXN

Sudadera con gorro LFSTLR: $1,999 MXN

Shorts Aniversario: $1,699 MXN ($1,199 MXN versión niños)

Jersey de visita del América | X:AmeShopMx

¿Cuántas camisetas tiene América para el 26-27?

Con el lanzamiento de la indumentaria de aniversario, el Club América suma un total de cuatro jerseys oficiales para la temporada 2026/27:

Jersey Local 26/27: La tradicional indumentaria en tono amarillo crema con detalles azules y rojos.

J ersey Visitante 26/27: El uniforme en tono oscuro profundo con patrones geométricos e indumentaria alternativa.

Jersey Conmemorativo 110° Aniversario: La edición especial retro inspirada en los años 70 en tonos crema y azul.