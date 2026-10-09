El defensa espera su oportunidad de debutar con las Águilas y fortalecer la parte baja del plantel

Para el Apertura 2026 de la Liga MX, América reforzó su defensa con la llegada de Santiago Ramos Mingo y Santiago Bueno. Dos incorporaciones que vinieron bien para un equipo que ha recibido 11 goles en sus últimos cinco partidos oficiales. Pese a ello, el zaguero argentino afirmó que las Águilas no tienen problemas en zona baja.

En entrevista con Fox Sports México, Ramos Mingo consideró que las labores defensivas son responsabilidad de todos los jugadores y que el actual plantel azulcrema tiene calidad suficiente para cumplir sus objetivos. "Yo creo que cuando uno habla de defender, defiende todo el equipo".

"Y no lo he visto así (frágil defensivamente). Yo creo que tenemos un gran equipo, tenemos unos grandes jugadores y todos venimos a lo mismo, a que el América gane y que sea campeón", afirmó el defensa de 24 años, quien afirmó que el equipo dirigido por Guillermo Almada tiene para pelear el campeonato.

Ramos Mingo quiere un título con América

Por otra parte, el zaguero señaló que aunque su traspaso se cerró en los últimos días del mercado de fichajes, en ningún momento dudó aceptar el desafío. "Fue en los últimos días de mercado, parecía que me iba a quedar en Brasil y cuando salió lo del América, cuando me lo comentó mi agente, yo le dije que no lo dude. Si puede ser, que se cierre".

Refuerzos de América para el Apertura 2026 en el Estadio Azteca | MEXSPORT

"Gracias a Dios se pudo cerrar. Hizo un esfuerzo grande el club y yo estoy muy feliz de estar aquí. Veo al América para competir para cosas grandes, como todos los años. Cuando uno viene al América viene para eso, viene para competir, para dar lo mejor a la gente, darles felicidad y para siempre luchar por títulos", finalizó.

¿Cómo le ha ido a Santiago Ramos Mingo con América?

Hasta el momento, el defensa de 25 años no ha debutado oficialmente con las Águilas, pero salió a la banca en la Jornada 10 contra Necaxa. Además, sumó minutos en los amistosos de la Fecha FIFA contra Cruz Azul y Chivas, por lo que se espera que salga a escena ante Rayados de Monterrey.