El delantero reveló rechazar ofertas del extranjero para seguir con las Águilas

Henry Martín dejó clara su intención de terminar su carrera profesional con el América, institución con la que busca continuar su trayectoria durante varios años más. El delantero mexicano aseguró que considera al conjunto azulcrema su casa y que no se visualiza jugando con otra camiseta, pese a las ofertas que recibió para salir del equipo, incluida una propuesta de un club de Arabia.

Yo me quiero retirar en América

El atacante explicó que su decisión de permanecer en las Águilas responde a su deseo de seguir consiguiendo títulos y construir un legado más amplio con la institución. Aunque reconoció que durante su etapa con el América ha enfrentado la presión y las críticas, reiteró que su objetivo es mantenerse en el club y contribuir a la obtención de nuevos triunfos.

"Sí, pero realmente aquí yo me quiero retirar en América, siempre lo he dicho, aquí es mi casa, la siento como mi casa, es mi sueño estar acá, hemos conseguido muchas cosas juntos, no me visualizo, todavía representando otro equipo, no me veo con otra camiseta", declaró Henry Martín en entrevista con Claro Sports

Henry Martín, en festejo de gol con América, ante Necaxa | MEXSPORT

El delantero también se refirió a las exigencias que implica jugar con el conjunto de Coapa, donde la atención mediática y las expectativas de la afición forman parte de su día a día.

"Es difícil estar aquí, de verdad, es muy difícil aguantar la presión, es muy difícil aguantar las críticas, es muy difícil aguantar, y te hablo de lo negativo, las cosas salen bien, también es muy bonito estar acá, entonces es unas por otras, hay que saber y tener la cabeza muy fuerte para poder sostenerse aquí."

Henry Martín en la derrota de América ante Cruz Azul | MEXSPORT

Henry Martín confirma que rechazó ofertas para salir del América

El capitán americanista reconoció que recibió propuestas para abandonar el equipo, entre ellas una oferta procedente de Arabia. Sin embargo, afirmó que nunca contempló seriamente la posibilidad de marcharse, pues su prioridad era continuar defendiendo los colores azulcremas.

"Realmente sí hubo esa oferta (de un equipo de Arabia), sí tuve algunas ofertas para salir, pero en mi cabeza nunca estuvo el irme, en mi cabeza siempre fue querer ganar más con este escudo, querer ganar más con la institución, hacer mi legado en el equipo todavía más grande."

Henry Martín, jugador del América, en festejo de gol ante Necaxa | MEXSPORT

Henry Martín explicó que su permanencia también está relacionada con el deseo de conseguir más campeonatos y compensar el tiempo que estuvo fuera de las canchas debido a diversas lesiones. El atacante señaló que prácticamente perdió un año de actividad futbolística, situación que afectó sus aspiraciones de competir por un lugar en la Selección Mexicana para el Mundial pasado.

Después de las lesiones que limitaron su participación durante una parte de su carrera reciente, Henry Martín afirmó que actualmente se siente en mejores condiciones para competir. El futbolista también manifestó su intención de recuperar el tiempo que estuvo alejado de las canchas mediante nuevos triunfos con el conjunto capitalino.

Su objetivo, de acuerdo con sus declaraciones, es mantenerse en el América durante varios años y seguir sumando logros con la institución. Para el atacante, su continuidad representa una oportunidad de ampliar su trayectoria con las Águilas y buscar nuevas alegrías para la afición.