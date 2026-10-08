"Somos privilegiados de tenerlo": Brian Rodríguez se rindió en halagos a Emilio Azcárraga como dueño de América

El atacante uruguayo enalteció la buena relación que tiene el plantel con el dueño del club

Nadie puede negar que una de las instituciones más relevantes del futbol mexicano es América, cuya historia no se entendería sin la participación de la familia Azcárraga. En ese sentido, el actual dueño y presidente, Emilio Azcárraga Jean, se ha convertido en un referente importante para los jugadores, según aseguró Brian Rodríguez.

En entrevista con TUDN, el delantero uruguayo destacó que el empresario mexicano está muy vinculado con el plantel azulcrema. Afirmó que Azcárraga Jean los trata con mucha humildad y que es una dinámica que para ellos como futbolistas es muy favorable.

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"Creo que a pesar de ser nuestro patrón, como todos lo conocen, creo que es una persona para mí muy sencilla, desde el primer momento que llegué acá se mostró así", declaró el 'Rayito', quien señaló que otro elemento que otro aspecto positivo que ve en Emilio Azcárraga es que es un fiel aficionado americanista.

"Sabemos lo hincha que es del equipo y eso también me pone muy contento, porque no en todos los equipos el dueño del equipo es hincha. Entonces nosotros somos privilegiados de tenerlo acá", comentó Brian Rodríguez, quien llegó al club en agosto de 2022.

Emilio Azcárraga en celebración del tricampeonato de América | MEXSPORT

Brian Rodríguez lamentó poca presencia de Azcárraga

Si acaso, la única "queja" de Rodríguez con el mandamás azulcrema es que no está presente en los partidos o en Coapa con mucha frecuencia. No obstante, puntualizó que sabe que es algo inevitable por la cantidad de compromisos que tiene el empresario.

"No lo vemos muy seguido, la verdad quisiera que comparta un poquito más con nosotros, pero entiendo sus otros temas. Es un referente para todo el americanismo, porque sabemos la historia de su familia", y añadió lo feliz que es desde que llegó a las Águilas.

Emilio Azcárraga y André Jardine en celebración del tricampeonato de América | MEXSPORT

"Yo acá soy feliz totalmente, desde mi llegada fue de menos a más, lograr todo lo que logré hasta ahora y ser esa persona que hoy soy, ese jugador, se lo debo todo al América, no hay otro lugar mejor que estar acá", finalizó.

¿Cómo le ha ido a Brian Rodríguez con América?

Desde su llegada a Coapa, el 'Rayito' ha disputado 163 partidos, con 44 goles y 30 asistencias. Además, formó parte en la obtención del tricampeonato en Liga MX, del Apertura 2023 al Apertura 2024. También tiene un Campeón de Campeones, una Supercopa de la Liga MX, y un Campeones Cup.