Michel Bauer vuelve a tomar un papel dentro del futbol mexicano, ahora con el Atlante, ya que el empresario y exdirectivo americanista fue anunciado por los Potros de Hierro como su nuevo Asesor Comercial, posición desde la que buscará fortalecer la estrategia de negocios y acompañar al club en su nueva etapa.
Bauer cuenta con una trayectoria de más de tres décadas vinculada a los medios de comunicación, el marketing deportivo y la gestión de instituciones futbolísticas. Uno de sus cargos más importantes fue como presidente del Club América entre 2008 y 2011, etapa en la que estuvo al frente de las Águilas y en la que también se concretaron incorporaciones como la de Miguel Layún.
Su paso por Coapa estuvo marcado por cuestionamientos debido a la falta de títulos de Liga durante su administración; sin embargo, su experiencia dentro de la estructura empresarial y deportiva lo llevó posteriormente a asumir nuevos proyectos relacionados con el futbol.
De Coapa al proyecto mundialista
Antes de incorporarse al Atlante, Bauer también tuvo un papel relevante en la organización de la Copa del Mundo en la Ciudad de México, donde se desempeñó como CEO del Host City Manager.
Desde esa posición participó en la planeación, comercialización y activación de distintas experiencias alrededor del mundial, trabajando de la mano con autoridades capitalinas y organismos relacionados con el torneo.
Ahora busca impulsar al Atlante
El nuevo reto de Bauer será desde el área comercial del conjunto azulgrana. El club destacó su experiencia tanto en el ámbito deportivo como empresarial y señaló que su incorporación forma parte de la estrategia para consolidar el proyecto institucional.
Así, el expresidente del América inicia una nueva etapa en el futbol mexicano, ahora lejos de Coapa pero con el objetivo de aportar su experiencia para fortalecer al Atlante.