América contará con plantel completo ante Rayados por primera vez en el torneo

El equipo de Guillermo Almada afrontará el duelo de Liga MX en el marco de su aniversario

En el marco de su 110 aniversario, América recibe a Monterrey y, por primera vez en el torneo, Guillermo Almada contará con plantel completo. Las Águilas preparan un gran festejo y los Rayados serán los invitados especiales.

Este jueves, el conjunto azulcrema sostuvo un entrenamiento matutino ya con todas sus piezas, pues desde este miércoles se incorporaron los seleccionados nacionales Óscar Perea, Israel Reyes, Dagoberto Espinoza e Isaías Violante.

Óscar Perea celebrando su anotación ante Cruz Azul | MEXSPORT

Plantel completo ante Rayados

Las buenas noticias para el americanismo es que el estratega uruguayo por fin tiene a todos sus jugadores disponibles. Alan Cervantes y Raphael Veiga ya superaron sus molestias, mientras que Santiago Ramos y Santiago Bueno ya tuvieron minutos en los amistosos, por lo que podrían estrenarse en Liga MX.

De esta manera, América tiene cuadro completo para enfrentar a Monterrey este sábado en el Estadio Banorte, donde la gran encrucijada para Almada comienza desde el arco, con Luis Ángel Malagón de regreso en la portería y después de haber tenido buenas actuaciones en los amistosos ante Cruz Azul y Chivas, mientras que Rodolfo Cota lo ha hecho de gran manera durante la temporada.

Malagón y Rodolfo Cota en celebración con América | IMAGO 7

¿Qué sorpresas hará el América por su aniversario?

Las Águilas están adelantando su festejo, ya que el próximo 12 de octubre celebrarán su aniversario y piensan hacerlo a lo grande por estos 110 años de historia y grandeza.

Entre las sorpresas, RÉCORD pudo saber que la directiva realizará un homenaje a jugadores que han dejado una marca importante en la historia del club. Además, los de Coapa utilizarán un uniforme conmemorativo en color crema para este encuentro.