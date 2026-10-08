Óscar Perea regresa con América y ya tiene claro su próximo objetivo previo a enfrentar a Monterrey

El delantero sudamericano tuvo su primera convocación con la selección Colombiana

Óscar Perea regresó a la Ciudad de México después de concluir su primera experiencia internacional con la Selección de Colombia. El atacante del América se reintegró a las Águilas con miras al regreso de la Liga MX y el atacante dejó en claro que llega con la motivación y el objetivo de ayudar a su equipo a vencer a Monterrey.

A su regreso a la capital mexicana, el futbolista colombiano destacó la importancia de haber recibido el llamado de su selección y el papel que jugó América para este logro. Perea también aseguró que vuelve con la motivación necesaria para afrontar la recta final del torneo con el América.

Motivado al regresar a América

A su llegada a la Ciudad de México, Óscar Perea habló para los medios de comunicación entre los que se contraba RÉCORD. El atacante aceptó que, llega con con la motivación por dar una buena imagen con las Águilas de cara a la celebración de los 110 años de historia del club, además de reconocer el papel que ha tenido el conjunto azulcrema en su proceso reciente.

"América es un club muy grande que le da a uno esa oportunidad de ir a la selección. Como en este momento me la brindó a mí... Contento, motivado para lo que se viene ahorita con el Club América... muy contento de poder celebrar estos 110 años con el club más grande de México"

Óscar Perea festeja gol ante San Luis | Imago7

Su objetivo: vencer a Monterrey

Pese a que el futbolista colombiano habló sobre el futuro del conjunto azulcrema, Perea resaltó la importancia de sacar un buen resultado ante Monterrey este mismo sábado. El atacante reconoció la relevancia del rival y aseguró que el plantel azulcrema trabajará durante la semana para llegar preparado al encuentro y así llevarse la victoria.

"Todos sabemos aquí el club que es Monterrey. Nosotros nos iniciaremos a preparar de la mejor manera para enfrentar el partido y poder ganarlo", expresó sobre el partido que tendrán esta misma semana.

América busca el liderato

Este sábado, las Óscar Perea y las Águilas buscarán adueñarse del liderato de la Liga MX. El club marcha segundo, igualado en puntos con Toluca pero con un partido menos. En caso de llevarse la victoria, y que los Diablos dejen ir puntos, el equipo regresaría a la cima de la clasificatoria.

En el horizonte todavía quedan encuentros contra Pumas, Toluca y Tigres, juegos que apuntan a ser muy complicados, por lo que cada punto será importante de cara a la Liguilla.