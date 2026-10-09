El delantero de América levantó la mano para poder volver a la Selección Mexicana

Henry Martín vive uno de los mejores momentos de los últimos años y en este arranque de temporada ya suma seis anotaciones. Este buen paso contrasta con su desempeño en las últimas campañas, las cuales se vieron interrumpidas por múltiples lesiones. Hoy, el atacante del América recordó aquel tiempo asegurando que, vivió una temporada muy oscura en la que incluso contempló el retiro.

Las lesiones recientes de Henry Martín

En los últimos tres años, Henry pasó por varias lesiones que lo alejaron de las canchas en distintos momentos. Desde un desgarro en la pantorrilla, pasando por una tendinitis y un esguince en la rodilla hasta llegar a molestias musculares, el delantero sólo ha disputado 32 juegos de 61 posibles en la liga local, es decir, prácticamente la mitad.

Durante este mismo tiempo, Henry sólo logró marcar tres goles. Ante este mal paso, el delantero admitió haber pasado por una situación más que complicada, de hecho, afirmó que estaba 'destruido'.

“Lo único que me sostuvo fue mi familia y que todavía tenía contrato en América. Eso fue lo único que me sostuvo para seguir intentando y luchando. Anímica, mental y físicamente estaba destruido. Me costó levantarme esta segunda vez”, aseguró Henry para Claro Sports.

Henry Martín, en festejo de gol con América, ante Necaxa | MEXSPORT

Henry también reveló que durante su tiempo lesionado trabajó mucho, no sólo en su rehabilitación, sino que en su mente, situación que se agravó por la falta de goles. "fallaba las jugadas más claras, pero en esta ocasión fue más difícil porque era luchar contra mi cuerpo", comentó.

Aunque el delantero aceptó que 'fue difícil', también reveló que se enfocó en 'seguir luchando e insistiendo' para poder salir de este momento complicado. Hoy parece que lo ha logrado.

Sufrió quedar fuera del Mundial

En la misma entrevista habló sobre las situaciones que más le dolió durante los últimos tres años y es que, con su poco ritmo y la falta de goles, terminó quedando fuera de la convocatoria para la Copa del Mundo de este verano

“Uno de mis sueños era ir al Mundial pasado, pero por diversas razones, sobre todo por las lesiones, no podía ni levantar la mano de estar. Eso me dolió mucho porque una de las decisiones de haberme quedado era estar activo para pelear un puesto en el Mundial. No haberlo conseguido me dolió"

Henry Martín celebrando celebrando gol en la Nations League | MEXSPORT

Levanta la mano para el Tri

Pese a la situación que le tocó vivir, hoy el atacante mexicano aseguró que ha mejorado 'física, anímica y mentalmente'. De esta forma y con las anotaciones que ha tenido en el nuevo torneo, ha decidido levantar la mano para regresar a la selección mexicana.