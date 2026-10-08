El capitán de las Águilas también aseguró que el duelo ante los Rayados tendrá un sabor especial

El América se prepara para celebrar su 110 aniversario este fin de semana y dentro del club tienen claro que los festejos deben estar acompañados de una victoria. Así lo aseguró Henry Martín, capitán de las Águilas, quien reveló que existe una exigencia desde Emilio Azcárraga para conseguir los tres puntos en el partido del próximo sábado frente a Rayados de Monterrey.

Durante una entrevista con Claro Sports por W Radio, el delantero mexicano reconoció que el compromiso de la Jornada 11 del Apertura 2026 tiene un significado especial para la institución, por lo que una derrota no está contemplada en los planes del equipo. "Tenemos prohibido perder, el patrón lo ha dicho. Se transmite de la directiva, es un fin de semana para celebrar y glorificar al América. Queremos eso", aseguró.

Henry Martín, en festejo de gol con América, ante Necaxa | MEXSPORT

Además de los festejos por los 110 años de historia, el enfrentamiento contra Monterrey representa una oportunidad de revancha para el conjunto azulcrema, luego de que Rayados consiguiera eliminarlos en la Leagues Cup. Sin embargo, Henry Martín considera que actualmente cuentan con un plantel más completo y con mejores condiciones para buscar la victoria.

"Nos quedó esa espinita de que pudimos haberlo ganado, que estuvimos ahí. Sabemos lo que tenemos que hacer. El plantel está más completo", señaló el atacante, quien también destacó que el equipo llega motivado y con la intención de pelear por el primer lugar de la clasificación del Apertura 2026.

Henry Martín, en festejo de gol con América, ante Bravos de Juárez | IMAGO7

Henry Martín presume orgullo por los 110 años del América

El capitán azulcrema también aprovechó para expresar su orgullo por formar parte de la historia del equipo, al que considera el club de sus amores. "Mucha emoción, mucho orgullo de formar parte de esta historia, que el club de mis amores esté celebrando un año más de aniversario, de trayectoria, triunfos y logros", declaró el delantero, quien espera seguir contribuyendo a los éxitos de la institución.

Asimismo, Henry Martín destacó que el América es un equipo que genera sentimientos únicos dentro del futbol mexicano, tanto entre sus aficionados como entre sus detractores. "Amor, odio, pasión, envidia, corajes y un poco más de cosas negativas tal vez, porque al América lo amas o lo odias", expresó, al asegurar que los integrantes del plantel sienten orgullo de representar el escudo azulcrema.

Miguel Borja con su remate de chilena en el Clásico Nacional del Apertura 2026 | IMAGO 7

¿Qué dijo Henry Martín sobre la llegada de Miguel Borja al América?

Otro de los temas que abordó el delantero fue la competencia interna que tendrá con Miguel Ángel Borja, atacante colombiano que llegó para fortalecer la ofensiva americanista. Lejos de mostrarse preocupado por la incorporación, Henry Martín aseguró que su nuevo compañero puede convertirse en un elemento importante para alcanzar los objetivos del equipo. "Es muy buen jugador. Es goleador impresionante por cómo define y la cantidad de goles que va a anotar", afirmó.