Acción del partido entre Tigres y Toluca en la Liga MX en el Clausura 2026 | IMAGO 7

La Liga MX regresa tras la Fecha FIFA, mientras que la femenil tendrá una pausa pero la selección sale a escena

Regresa el futbol mexicano. Después de un fin de semana sin partidos, en el cual los reflectores se los llevó la dolorosa derrota de la Selección Mexicana 0-3 contra Estados Unidos, la Liga MX vuelve a escena este viernes, con un par de juegos emocionantes.

En contraste, la Liga Femenil no tendrá actividad por su propia Fecha FIFA, pero el representativo nacional femenil sí tendrá juego. Mientras que del otro lado del mundo y fuera de las canchas, la Fórmula 1 promete un emocionante Gran Premio de Singapur.

Regresa la Liga MX tras la Fecha FIFA

Los reflectores en México se los lleva la Primera División varonil, que se reanuda después de la ventana internacional de partidos de selecciones. La Jornada 11 del Apertura 2026 comenzará con el partido de Puebla ante León, programado a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Cuauhtémoc.

Sin embargo, los reflectores se centrarán en el compromiso de Tigres contra Toluca, a las 21:00 horas en el Estadio Universitario. Los felinos necesitan con urgencia una victoria para mantener la esperanza de Liguilla, mientras que los Diablos quieren mantener el liderato.

Acción del partido entre Tigres y Toluca en la Liga MX en el Clausura 2026 | IMAGO 7

¿A qué hora juega la Selección Femenil?

En cuanto al futbol femenil, la liga tendrá una pausa por la Fecha FIFA en esta rama, por lo que solo la Selección Mexicana tendrá actividad, en el primero de dos amistosos contra Jamaica. Será su última prueba antes del Campeonato Concacaf W, por lo que será un duelo importante para las de Pedro López.

El encuentro está programado a las 19:00 horas en el Estadio Victoria, en la primera visita del Tri Femenil a Aguascalientes. Si bien no habrá transmisión por televisión, las acciones podrán seguirse por medio de las redes sociales de la propia Selección Mexicana.

La Selección Femenil en un partido amistoso en el Estadio Ciudad de los Deportes | IMAGO 7

Primera Sprint de F1 en Marina Bay

En otros deportes fuera del futbol, los Playoffs de la MLB tendrán una pausa, mientras que la NBA continúa. Y en el automovilismo, comenzará la actividad del Gran Premio de Singapur, que por primera vez en la historia tendrá un fin de semana en formato sprint.

Desafortunadamente para la afición mexicana, nuevamente les tocará desvelarse o madrugar, ya que las Prácticas Libres están agendadas de 2:30 a 3:30 horas. En tanto que la sprint shootout, está programada de 6:30 a 7:15 horas, si el clima no hace de las suyas.