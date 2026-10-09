"Tu casa es mi casa": Afición de Cruz Azul calienta partido contra Pumas con despiadada burla

Rotondi y Ebere en celebración con Cruz Azul en la Final del Clausura 2026 | IMAGO 7

La Sangre Azul compartió un video en redes sociales en contra del conjunto universitario

La rivalidad entre Cruz Azul y Pumas comenzó a calentarse antes de que ruede el balón en Ciudad Universitaria. La Sangre Azul lanzó un video en redes sociales, en el que recordó las finales ganadas por La Máquina en el Olímpico Universitario.

El grupo de animación celeste lanzó una publicación directa a los auriazules: “No renovaron el contrato de ‘su’ estadio y el destino nos hizo volver para hacerlo nuestro”.

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La burla no quedó ahí. La Sangre Azul acompañó el video con otra frase que aludió a los títulos conseguidos por los cementeros en territorio universitario: “Dos vueltas olímpicas después… creo que ya se puede decir: TU CASA ES MI CASA”.

“Felices XV, Pumas”, en alusión a los 15 años sin título de Liga del conjunto universitario, una sequía que los aficionados celestes utilizaron como parte de sus burlas.

En las imágenes, varios integrantes de la porra se caracterizaron como quinceañeras y utilizaron máscaras de Carlos Rotondi, futbolista que fue protagonista de la Final cuando Cruz Azul conquistó la décima estrella precisamente en el Estadio Olímpico Universitario.

Rotondi y Ebere en celebración con Cruz Azul en la Final del Clausura 2026 | IMAGO 7

Ahora, el siguiente capítulo se escribirá en la cancha. Pumas recibirá a Cruz Azul el próximo domingo en Ciudad Universitaria, donde el equipo dirigido por Esteban Solari se encontrará con La Máquina de Joel Huiqui.

Los boletos para el encuentro continúan a la venta, por lo que se espera una importante presencia de seguidores de ambos equipos en las gradas del Olímpico Universitario.