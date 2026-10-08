El arquero costarricense le quiere dar vuelta a la página tras lo sucedido en el Clausura 2026

Keylor Navas está listo para el compromiso contra Cruz Azul, que pinta complicado para los del Pedregal por la racha que cada equipo arrastra, más favorable para La Máquina, que además fue el rival que le ganó la Final a Pumas en el Clausura 2026, algo que el arquero tico prefiere olvidar pero no niega que dolió.

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¿Qué dijo Keylor Navas tras perder la Final ante Cruz Azul?

El pasado ya lo sé puede cambiar. No hay espina no hay nada nosotros no logramos el objetivo que era ser campeones ellos ganaron y es lo que hay todos los partidos son nueves o y ojalá podamos ganar este partido. Gastar y estar fuera y energía en pésame cosas que no se van a cambiar no tiene ningún sentido para nosotros. Nos ha costado ganar en casa, pero el equipo trabaja con muchas ganas para revertir la situación

No quiere decir que no nos duela, pero si pienso que gastar energía en algo que no se puede cambiar ya no tiene sentido”, dijo Navas sobre reencontrarse con Cruz Azul en la Jornada 11.

Keylor Navas en día de medios con Pumas | David Torrijos

Una de las ventajas para Pumas en este duelo es que tendrá el regreso de elementos clave, que finalmente conformarán a uno de los cuadros titulares ideales para el proyecto de Esteban Solari con lo que actualmente cuenta.

Además, Navas destacó la actitud con la que César Huerta llegó al equipo, que contagia ese amor por la institución para dar el extra y lograr los objetivos planteados.

Cuando se tiene equipo completo eso da mucha más tranquilidad por tener más opciones. Para este partido nos da ese respiro de ver a todos lados y nos ayuda a poder trabajar de una forma más adecuada con un plantel completo. Para nosotros lo de Chino (Huerta) es una gran alegría que esté con nosotros, se le ve el compromiso y el cariño que siente por esta institución”, comentó el capitán auriazul.

César 'Chino' Huerta, con Pumas, en el Apertura 2026 | IMAGO7

Keylor Navas respalda a Solari

Por otro lado, el capitán de Pumas dejó claro que están a muerte con Esteban Solari, a pesar de las dudas que ha generado a lo largo del torneo, debido a los resultados irregulares que ha presentado.

El mensaje tiene que ser claro. La responsabilidad es de todos no solo del cuerpo técnico nosotros nos equivocamos y aceptamos dentro de la cancha. Como futbolistas estamos muy contentos con el cuerpo técnico, vamos viendo mejorías en nuestra forma de jugar. El domingo vamos a salir a respaldarlo, darle un alegría y que toda la afición se sienta orgulloso de pertenecer en este club”, agregó Navas.

Cuerpo técnico de Esteban Solari en el partido de Pumas | IMAGO 7

Keylor Navas habla de su futuro

Sobre su futuro, el costarricense no quiere estresarse ni pensar en lo que puede pasar, cabe recordar que firmó por un año en marzo, con opción de extenderlo uno más, pero por ahora, no es algo en la mente del Tricampeón de Champions League.

Yo estoy tranquilo, como siempre digo, pues ya cuando uno está a estas edades desde la juventud, ya uno trata de vivir el día a día, disfrutarlo, la semana, semana, partido a partido, sin pensar mucho en más allá. Al final yo creo que también la madurez nos lleva a saber que bueno, solo Dios sabe el futuro.

A mí me encanta decir que uno ve la hoja del libro, pero Dios ve el libro completo, ya él sabe qué es lo que va a pasar, entonces muchas veces estresarme por lo que pueda pasar en el futuro, yo creo que no tiene sentido, no le he encontrado sentido en la vida. Muy agradecido con Dios por la oportunidad que tengo de estar aquí, de entrenar, de disfrutar, de vivir de algo que me encanta hacer, entonces ya veremos. Yo creo que el tiempo irá poniendo cada cosa en su lugar y de momento estamos muy tranquilos”, sentenció Navas.