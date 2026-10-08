El entrenador argentino aseguró que está orgulloso de sus jugadores convocados

Rayados se prepara para enfrentar al América en una nueva jornada del torneo, un duelo que Matías Almeyda reconoce como uno de los más complicados, pero que también representa una oportunidad para cambiar la historia reciente del Monterrey ante el conjunto azulcrema.

“Bueno un América fuerte, un América, con toda la historia que lo representa, con grandísimos jugadores, con una plantilla muy completa, con un gran entrenador y después un lugar donde Monterrey en su historia ha conseguido poco, creo que tiene 11 triunfos. Trataremos de romper todo ese tiempo que para mí son poco triunfos. Este equipo tiene que visualizar e ir en búsqueda de otras cosas, enfrentamos a uno de los mejores equipos de la liga.”

Festejo de Rayados tras la anotación de Cuypers ante Atlante | IMAGO7

La importancia de conseguir la victoria ante América

El estratega argentino también habló de la importancia de conseguir una victoria, aunque señaló que el equipo necesita encontrar regularidad y no depender de un solo resultado para recuperar la confianza.

“En realidad uno siempre busca el triunfo, que no garantiza nada, si, da muchísima tranquilidad, seguridad, pero sí haces un triunfo como el de cruz azul y después se resbala otra vez, bueno tenemos que tener un equilibrio. El partido es muy difícil, tenemos que ser muy inteligentes para jugar este partido.”

Celebración de Rayados tras anotar a Atlante en el Apertura 2026 | MEXSPORT

Satisfacción de los convocados de Rayados

Finalmente, Almeyda se refirió a las convocatorias de sus futbolistas, asegurando que lejos de representar una preocupación, le genera satisfacción que sus jugadores tengan la oportunidad de defender a su país.

“La verdad que nunca tengo una opinión, con respecto a así llevan o no jugadores para mí, es una felicidad por ser un ex jugador de selección que los jugadores tengan esa posibilidad de defender a su país, entonces nunca pondría una excusa, me pone feliz, sé lo que significa estar en selección, en definitiva buscamos la felicidad de los futbolistas y no tanto las nuestras, priorizo su felicidad antes que la mía.”