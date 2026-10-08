¿Cuál es la racha invicta más larga de Pumas en CU?

Jugadores de Pumas en el Apertura 2026 de la Liga MX | MEXSPORT

El conjunto felino registró una marca de 22 partidos sin perder en casa

Pumas quiere hacer pesar su casa, aunque este torneo ha sido una tarea especialmente complicada, al registrar una sola victoria, conseguida ante León. En su momento, Universidad Nacional tuvo una importante racha de 22 partidos sin perder, que continúa como la mejor marca histórica.

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¿En qué época Pumas consiguió la racha de 22 partidos sin perder en CU?

Durante la temporada 1979/80, Pumas se hizo fuerte en casa para hilar 22 encuentros sin conocer la derrota. A pesar de ello, el equipo no consiguió ningún título, pero contaba con una plantilla llena de talento.

Elementos como Hugo Sánchez, Olaf Heredia, Ricardo Ferretti, Pablo Luna, Genaro Bermúdez, entre otros jugadores estaban en aquel plantel, dirigido por Velibor ‘Bora’ Milutinović.

Hugo Sánchez durante un homenaje en la Copa del Mundo 2026 | MEXSPORT

Cruz Azul superó el registro de Pumas en CU

Una de las malas noticias para Pumas es que hay otro equipo que superó esta marca, a pesar de no ser su casa. Cruz Azul, que jugó durante todo el 2025 en el Olímpico Universitario tiene el mejor registro con 30 partidos, y que sigue vigente para añadir uno más este domingo, cuando los auriazules reciban a La Máquina para el duelo de Jornada 11.

Estadio Olímpico Universitario, casa de los Pumas, en los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO7

El último partido de Cruz Azul en Ciudad Universitaria fue en la Final del Clausura 2026, cuando los celestes levantaron su décimo título de liga, que representó un duro golpe para Pumas y su afición.