Pumas quiere hacer pesar su casa, aunque este torneo ha sido una tarea especialmente complicada, al registrar una sola victoria, conseguida ante León. En su momento, Universidad Nacional tuvo una importante racha de 22 partidos sin perder, que continúa como la mejor marca histórica.
Cruz Azul podría tener hasta tres bajas para el juego contra Pumas
¿En qué época Pumas consiguió la racha de 22 partidos sin perder en CU?
Durante la temporada 1979/80, Pumas se hizo fuerte en casa para hilar 22 encuentros sin conocer la derrota. A pesar de ello, el equipo no consiguió ningún título, pero contaba con una plantilla llena de talento.
Elementos como Hugo Sánchez, Olaf Heredia, Ricardo Ferretti, Pablo Luna, Genaro Bermúdez, entre otros jugadores estaban en aquel plantel, dirigido por Velibor ‘Bora’ Milutinović.
Cruz Azul superó el registro de Pumas en CU
Una de las malas noticias para Pumas es que hay otro equipo que superó esta marca, a pesar de no ser su casa. Cruz Azul, que jugó durante todo el 2025 en el Olímpico Universitario tiene el mejor registro con 30 partidos, y que sigue vigente para añadir uno más este domingo, cuando los auriazules reciban a La Máquina para el duelo de Jornada 11.
El último partido de Cruz Azul en Ciudad Universitaria fue en la Final del Clausura 2026, cuando los celestes levantaron su décimo título de liga, que representó un duro golpe para Pumas y su afición.
Este domingo será una nueva oportunidad para Pumas de hacer pesar su casa, además de quitarle la racha a Cruz Azul, uno de los argumentos que La Máquina tiene para sobreponerse a los del Pedregal.