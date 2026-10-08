¿Re-hechos en La Noria? Canteranos que Cruz Azul le ha ‘robado’ a Pumas

Erik Lira y Amaury García en un juego de Cruz Azul en el Apertura 2026 | MEXSPORT

Casos como Erik Lira y Amaury García son los ejemplos más recientes de los formados en Universidad Nacional que pasaron a La Máquina

La rivalidad no solo va por las finales jugadas o por las tensiones en los últimos encuentros, sino que también por los talentos que formó Pumas y terminaron en Cruz Azul, como Erik Lira y Amaury García como los casos más recientes.

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¿Qué ganaron Erik Lira y Amaury García con Cruz Azul?

Ambos jugadores debutaron en Pumas, pero fue en Cruz Azul donde consiguieron levantar títulos. En el caso de Lira, con La Máquina ganó la Concachampions, el Campeón de Campeones, la Supercopa MX y la Liga MX en el Clausura 2026.

Por su parte, Amaury García levantó la Concachampions, el Campeón de Campeones y también la Liga MX en el Olímpico Universitario, es decir, dos canteranos se coronaron en la casa de su equipo de formación en el Clausura 2026.

Erik Lira, capitán de Cruz Azul, enfrentando al América | MEXSPORT

¿Qué canteranos de Pumas han pasado por Cruz Azul?

Además de ellos, hay casos en la historia como Gerardo Torrado, quien debutó en la temporada 1996/97 con Pumas, pero que con La Máquina se convirtió en uno de los referentes, y ganar la Concachampions y una Copa MX.

Gonzalo Pineda es otro de estos casos pero con mayor éxito en Pumas, al ser Bicampeón con los auriazules y tener una breve etapa con el conjunto celeste de 2010 a 2011.

Es una larga lista de canteranos de Pumas con etapa en Cruz Azul, como Joaquín Beltrán, Israel Castro, Jaime Lozano, Pablo Barrera, Jorge Campos, José Luis López, Horacio Cervantes, entre otros.