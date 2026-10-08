¿Cuál es el posible XI de Pumas para enfrentar a Cruz Azul?

Jugadores de Pumas en lamento en la Liga MX | MEXSPORT

Universidad Nacional necesita a su mejor cuadro para buscar los tres puntos ante La Máquina

Cuadro casi completo para Pumas para enfrentar a Cruz Azul este domingo, pero con los elementos más importantes de vuelta a la plantilla, como Álvaro Angulo, Pedro Vite, Adalberto Carrasquilla y Robert Morales, quienes se perdieron el último encuentro ante Atlético de San Luis. El posible once inicial ante La Máquina apunta a ser ofensivo, por la urgencia de sumar puntos en busca de clasificar a la Liguilla.

Podría interesarte Futbol Pumas lanzará jersey alternativo en homenaje a la Antorcha Olímpica

El posible XI de Pumas ante Cruz Azul

En la portería, Keylor Navas es quien tiene el puesto, con Nathan Silva y Ángel Azuaje como sus defensas centrales. En las laterales, se espera que Álvaro Angulo tome la banda izquierda, mientras que Rodrigo López se adueñará del sector derecho.

Keylor Navas en día de medios con Pumas | David Torrijos

En el mediocampo es donde más dudas genera para Esteban Solari, ya que ha utilizado a Víctor Arteaga repetidamente junto a Pedro Vite, pero Adalberto Carrasquilla está de vuelta, por lo que el argentino tendrá que decidir a su mejor mediocampista.

Cabe señalar que solo se permiten siete extranjeros en cancha simultáneamente, por ello se espera que Arteaga sea el titular, para que las bandas las tomen César Huerta por izquierda y Uriel Antuna por derecha.

El 'Chino' Huerta ha hecho su debut con los Pumas | MEXSPORT

Con ello, Solari tendrá libertad de alinear a sus dos delanteros, Robert Morales y Juninho, en un partido en el que necesitará ser ofensivo para imponer condiciones en casa y buscar los tres puntos.

Otro de los sectores que genera expectativa es esa banda izquierda, con Angulo y Chino Huerta como los protagonistas. Su velocidad y dinámica será otra de las variantes para el conjunto auriazul en el ataque.

Álvaro Angulo lesionado en un partido de Leagues Cup de Pumas | MEXSPORT

Así es el posible XI de Pumas ante Cruz Azul

Con el contexto de Pumas y los regresos de elementos claves, Esteban Solari podrá proponer una formación a la cual se ha acostumbrado y con una idea más clara de lo que pretende en su sistema.