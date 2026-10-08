Pumas prepara celebración de 'oro' al Niño de Oro, Hugo Sánchez, a 50 años de su debut

Hugo Sánchez, en su etapa como jugador de Pumas | MEXSPORT

El jugador más grande en la historia del balompié nacional vivirá una fiesta en Estadio Olímpico Universitario

​Hugo Sánchez recibirá un homenaje el próximo 24 del presente mes en Ciudad Universitaria por el 50 aniversario de su debut con los Pumas, confirmaron a RÉCORD fuentes cercanas al tema.

​De acuerdo con información al interior del conjunto auriazul, el Pentapichichi fue invitado para recibir un homenaje en su casa durante el partido de la Jornada 14 del Torneo Apertura, donde los universitarios enfrentarán a Tigres.

Hugo Sánchez, en su etapa como jugador de Pumas | MEXSPORT

El debut de Hugol con Pumas

​Hugo Sánchez, hoy analista en ESPN, debutó oficialmente con los Pumas el 23 de octubre de 1976 a los 18 años de edad. Curiosamente, el rival en aquella ocasión fueron los propios Tigres en el Estadio Universitario (‘El Volcán’), en duelo correspondiente a la Jornada 1 de la temporada 1976-77 de la Primera División de México.

​El joven futbolista fue enviado a la cancha por el entrenador húngaro Jorge Marik, en un compromiso que Pumas terminó ganando como visitante por marcador de 1-0.

Hugo Sánchez, en su etapa como jugador de Pumas | MEXSPORT

Su primer gol con la playera auriazul

​Fue hasta el 27 de marzo de 1977 cuando Sánchez convirtió su primer gol en el máximo circuito, nada menos que en un Clásico Capitalino frente al América en el Estadio Azteca.

​Con Pumas completó una primera etapa histórica antes de partir a Europa: fue campeón de Liga en las campañas 1976-77 y 1980-81, además de coronarse campeón de goleo individual en la 1978-79 compartiendo honores con Evanivaldo Castro ‘Cabinho’, máximo goleador en la historia del balompié mexicano.