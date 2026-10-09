¿Con la mente en Liguilla? La razón por la cual Atlante se ilusiona con la victoria ante Querétaro

Jugadores de Atlante en celebración en la Liga MX | IMAGO 7

Los Potros tratarán de reafirmar su reacción y buscar tres puntos que los mantengan con esperanza de clasificar

Atlante afronta una nueva prueba en su regreso a la Liga MX con la intención de sumar puntos que lo acerquen a los puestos de Liguilla. Los Potros de Hierro visitarán a Querétaro en el Estadio Corregidora, donde buscarán prolongar el impulso que consiguieron después de vencer 4-2 a Monterrey.

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El conjunto dirigido por Miguel Herrera está teniendo un torneo irregular, pero sus resultados recientes le permiten mantener la aspiración de pelear por un lugar en la Fase Final. En la tabla del Apertura 2026, Atlante aparece en la parte baja con 11 puntos después de 10 partidos, mientras que Querétaro suma 17 unidades y ocupa la cuarta posición.

Atlante quiere confirmar su reacción

La victoria ante Rayados representó uno de los resultados más llamativos de los Potros en el campeonato. Con goles de Luis Puente, Luis Calzadilla, Eduardo Tercero y Jhojan Julio, el equipo azulgrana consiguió su segundo triunfo del torneo y mostró capacidad para responder en momentos importantes.

Jugadores de Atlante en celebración en la Liga MX | IMAGO 7

Ahora, el reto será trasladar esa actuación a territorio queretano, buscando traerse los tres puntos que permitan mantener sus aspiraciones entre los ocho mejores.

¿Cómo le fue a Atlante la última vez que jugó contra Querétaro?

El último enfrentamiento entre ambos clubes en Liga MX ocurrió el 9 de marzo de 2014, cuando Atlante se impuso 4-2. Michael Arroyo fue la gran figura de aquella tarde al marcar los cuatro tantos de los Potros, mientras que William da Silva consiguió un doblete para Querétaro.