César Ramos queda fuera de la Jornada 11 de Liga MX tras polémica en partido de talacha

El árbitro mundialista no aparece en ninguna de las designaciones para la fecha 11

César Arturo Ramos Palazuelos no fue designado para ningún partido de la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX, de acuerdo con el reporte publicado por la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

La ausencia del árbitro tres veces mundialista se presenta después de la polémica que provocó su participación en un partido de talacha entre Chivas Impulsora y América Buenavista, aunque el organismo no señala que exista algún castigo o sanción en su contra.

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¿Qué pasó con César Ramos en el partido de talacha?

En los últimos días, las imágenes de la bronca durante el duelo entre Chivas Impulsora y América Buenavista causaron revuelo en redes sociales, especialmente por la presencia de César Ramos como árbitro central del encuentro.

El partido, denominado “La Gran Revancha”, se disputaba con Chivas Impulsora arriba 3-1 en el marcador cuando uno de sus futbolistas fue expulsado por Ramos Palazuelos.

César Ramos trabajó en el juego de Chivas Impulsora y América Buenavista | @ecovisualMx

La decisión provocó la molestia de los jugadores y desencadenó una serie de discusiones que rápidamente pasaron a los empujones y posteriormente a los golpes, hasta provocar una campal en los minutos finales del encuentro.

Ante el conflicto, César Ramos y el resto del cuerpo arbitral intentaron alejarse de la zona donde se produjo el enfrentamiento entre los futbolistas.

César Ramos pitando en el Mundial | AFP