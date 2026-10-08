El silbante mexicano regresa al Chivas vs Atlas tras la polémica del Clausura 2026

La designación de Marco Antonio ‘Gato’ Ortíz como árbitro para el próximo Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas no pasó desapercibida entre los aficionados. El silbante volverá a estar en el centro de una de las rivalidades más importantes del futbol mexicano, apenas meses después de que se diera a conocer que habría recibido amenazas tras el último enfrentamiento entre ambos equipos.

La decisión de la Comisión de Árbitros provocó reacciones prácticamente inmediatas en redes sociales. Tanto aficionados del Atlas como seguidores de Chivas mostraron su inconformidad con la designación, aunque por motivos distintos.

Gato Ortíz durante el Clásico Tapatío del Clausura 2026 | IMAGO7

¿Cuáles fueron las amenazas que recibió el ‘Gato’ Ortiz en Guadalajara?

El antecedente que vuelve todavía más llamativa la designación se remonta al Clásico Tapatío disputado el 7 de marzo de 2026, partido que terminó con triunfo de Chivas por 2-1.

Durante aquel encuentro, Marco Antonio ‘Gato’ Ortíz señaló dos penales a favor del Guadalajara, decisiones que provocaron molestia y fuertes reclamos entre un sector de la afición rojinegra. El segundo cobro desde los once pasos terminó siendo determinante para que el Rebaño se quedara con los tres puntos.

Gato Ortíz señalando un penal en el Clásico Tapatío | IMAGO7

De acuerdo con los reportes sobre lo ocurrido después del partido, el árbitro salió de su hotel para realizar algunas compras, pero fue reconocido por un aficionado del Atlas. El sujeto presuntamente lo confrontó, lo insultó y posteriormente lo amenazó de muerte.

La situación habría llegado a tal punto que el aficionado siguió al silbante hasta el hotel donde se hospedaba. Ante el riesgo para su integridad, Ortiz solicitó apoyo a la Comisión de Árbitros, que determinó trasladarlo a otro hotel y reforzar las medidas de seguridad a su alrededor.

Gato Ortíz y Ángel Sepúlveda en el Clásico Tapatío del Clausura 2026 | IMAGO7

Tampoco los aficionados de Chivas lo quieren

Aunque las amenazas estuvieron relacionadas con la afición rojinegra, la designación de Ortiz tampoco fue bien recibida por los seguidores de Chivas.

A través de redes sociales, aficionados del Guadalajara expresaron su molestia al considerar que el ‘Gato’ ha tenido actuaciones polémicas cuando le corresponde dirigir partidos del Rebaño. Para un sector de la afición rojiblanca, existe una percepción de que sus decisiones han perjudicado al equipo en diferentes encuentros.

En sus últimos 10 partidos dirigidos al Guadalajara, el balance es de cinco victorias para Chivas, un empate y cuatro derrotas. Sin embargo, más allá de los resultados, los aficionados señalan que en varios de estos encuentros han existido jugadas polémicas relacionadas con penales, expulsiones o decisiones que han generado discusión.

Marco Antonio 'Gato' Ortíz, silbante mexicano | IMAGO7

¿Por qué el ‘Gato’ Ortíz pitará nuevamente el Clásico Tapatío?

La designación de Marco Antonio Ortíz también está relacionada con la ausencia de César Ramos en la jornada. El silbante no tendrá actividad este fin de semana, luego de no aparecer entre las designaciones arbitrales.

Con ello, la Comisión de Árbitros decidió colocar nuevamente al ‘Gato’ como encargado de impartir justicia en uno de los partidos que mayor atención genera en el futbol mexicano.