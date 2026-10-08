El equipo anunció la construcción de su nuevo estadio con miras al 2030

Atlas continuó con la celebración de una nueva etapa en su historia. Este martes por la noche, el Club Atlas Colomos se pintó de rojinegro para recibir una fiesta en la que la directiva de Grupo PRODI, acompañada por la afición y los equipos femenil y varonil, presentó ante su gente el proyecto del nuevo estadio rojinegro.

El evento estuvo marcado por los colores del Atlas, además de telones, trapos y los cánticos de la afición, que acompañaron una noche especial para la institución.

José Miguel Bejos, presidente de Grupo PRODI, a su llegada se acercó a los integrantes de la Barra del Atlas y les dirigió unas palabras para agradecerles por el apoyo mostrado durante este proceso, además de destacar el proyecto que busca construir una nueva era para el club.

“Somos administradores temporales, porque la verdadera propiedad de este club, ¿de quién es? De la Fiel. Vamos por un proyecto de época. No venimos por temas de corto plazo, no venimos por temas rápidos en donde sea suerte, en donde sea una casualidad que Atlas sea ganador o que el Atlas tenga un buen desempeño. Vamos por un equipo de época, y los siguientes años y las siguientes décadas vamos a competir. ¡Viva el Atlas, viva la Fiel! Y es por la Fiel, siempre. ¡Vamos!”

Afición rojinegra previo a un partido de Atlas | IMAGO 7

Por su parte, Hernán Crespo se mostró agradecido con Grupo PRODI por la oportunidad de dirigir al Atlas y destacó la importancia de que el club pueda contar próximamente con una nueva casa.

“Creo que cuando me hablaron para venir, me hablaron de una familia, de una ciudad hermosa, me hablaron de ustedes, de la Fiel, y no paro de sorprenderme. Y me encanta, me encanta, y agradezco haber aceptado este desafío. Y cuando me hablaron de una familia, yo creo que lo más lindo que le puede pasar a una familia es tener casa propia. Y eso te llena de responsabilidad, te llena de obligaciones, de estar a la altura de las circunstancias. Y Atlas está yendo a una dimensión una dimensión proyectada, ideada. Y quiero agradecer a Grupo Prodi por creer en mí, por confiar en mí para poder liderar todo esto”.

Hernán Crespo, DT de Atlas, en la presentación de un nuevo estadio para los rojinegros | IMAGO7

Gerardo Casanova también tomó la palabra y aseguró que el Clásico Tapatío será el escenario ideal para cerrar una semana que comenzó con la presentación de la nueva casa del Atlas.

“No existe mejor escenario para demostrar quiénes somos, para jugar con carácter, con corazón y con orgullo. Que esta nueva etapa y esta nueva casa que hoy comenzamos a imaginar sea testigo durante muchas generaciones de un atlas grande, ganador y orgulloso de su gente. Gracias por creer, gracias por estar, gracias por ser la fiel. Vamos juntos, vamos, Atlas”.

Nuevo Estadio de Atlas | Alfredo Olívarez

Al final del evento fueron presentados los planteles femenil y varonil, quienes, acompañados por la directiva rojinegra, participaron en la presentación del proyecto del nuevo estadio ante la afición.