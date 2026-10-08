El equipo fronterizo reclamó un gol anulado por un fuera de lugar inexistente

Juárez Femenil presentó formalmente una inconformidad ante la Liga MX Femenil por las polémica decisiones arbitrales que se registraron durante su partido ante Chivas, correspondiente a la Jornada 10. El conjunto fronterizo señaló que algunas determinaciones del cuerpo arbitral tuvieron incidencia en el desarrollo y resultado del encuentro.

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La polémica arbitral

El duelo entre Juárez y Chivas estuvo marcado por una jugada que generó reclamos por parte de las futbolistas fronterizas. Durante una acción a balón parado, Juárez consiguió enviar el balón al fondo de la portería; sin embargo, el cuerpo arbitral determinó anular el tanto debido a un supuesto fuera de lugar.

Las jugadoras de Juárez reclamaron la decisión al considerar que no existía posición adelantada en la jugada. En la repetición de la acción tampoco se observó que alguna de las futbolistas involucradas se encontrara en fuera de lugar, por lo que el gol debió haber subido al marcador.

El encuentro continuó con el marcador sin goles hasta que Chivas consiguió aprovechar una pérdida de balón en la salida de Juárez. La portera Emily Alvarado quedó involucrada en la acción que terminó con el único tanto del partido, resultado que permitió al conjunto tapatío quedarse con los tres puntos.

Bianca Mora en festejo de gol anulado ante Chivas en el Apertura 2026 femenil | IMAGO7

Días después del encuentro, Juárez Femenil dio a conocer un comunicado en el que informó que presentó formalmente su inconformidad ante la Liga MX Femenil. El club solicitó que el caso fuera turnado a la Comisión de Arbitraje para revisar las decisiones tomadas durante el partido.

"Juárez Femenil informa, que derivado de las decisiones arbitrales durante nuestro partido ante Chivas Femenil, hemos manifestado formalmente nuestra inconformidad para que la turne a la Comisión de Arbitraje, al considerar que dichas determinaciones incidieron de manera significativa en el desarrollo del encuentro y en su resultado.

"En FC Juárez Femenil alzamos la voz por un arbitraje a la altura de las exigencias de nuestro futbol. Lo hacemos con la convicción de que la mejora continua es fundamental para el crecimiento y el fortalecimiento de la Liga MX Femenil."

Oscar Fernández, director técnico de Juárez Femenil en el juego ante Chivas | IMAGO7

Piden la llegada del VAR

El club fronterizo también planteó la implementación del VAR, para así poder revisar determinadas acciones durante los partidos de la Liga MX Femenil.

"Nuestro objetivo es contribuir a la construcción de condiciones que garanticen una competencia justa para todos los equipos, por lo cual consideramos urgente la implementación del Sistema de Revisión en Video (FVS), mismo que significa un apoyo tecnológico para comprobar, revisar y corregir jugadas de difícil interpretación y que ya ha sido implementado en competencias mundiales juveniles.

La inconformidad de Juárez Femenil quedó así en manos de las instancias correspondientes de la Liga MX Femenil y la Comisión de Arbitraje, luego del partido de la Jornada 10 ante Chivas.