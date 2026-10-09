Brian Rodríguez en celebración con América en el Apertura 2026 de la Liga MX | MEXSPORT

'Rayito' confesó que estuvo muy cerca de regresar al futbol europeo, pero priorizó disputar la Leagues Cup y su felicidad en la institución azulcrema

Brian Rodríguez se sinceró sobre su continuidad en América y reveló que estuvo a punto de dejar la institución a finales de agosto tras recibir una atractiva oferta formal del Ajax de Países Bajos.

El atacante uruguayo explicó en entrevista para TUDN que, si bien la propuesta rondaba los 13 millones de dólares y representaba una gran inversión tanto para él como para el club, decidió frenar la negociación para concentrarse en la Leagues Cup y, posteriormente, aceptó el esfuerzo económico de la directiva azulcrema encabezada por Emilio Azcárraga y Santiago Baños para permanecer en el Nido.

Brian Rodríguez en celebración con América | IMAGO 7

¿Por qué Brian Rodríguez rechazó ofertas para salir del América?

A pesar del interés constante proveniente de Europa, la MLS, el futbol brasileño y la liga árabe en los últimos mercados de pases, el 'Rayito' aseguró que en la actualidad prioriza la plenitud deportiva y personal por encima de lo económico:

Brian Rodríguez, en festejo de gol, con América | IMAGO7

Yo acá soy feliz totalmente. Desde mi llegada fue de menos a más; lograr todo lo que logré hasta ahora y ser el jugador que hoy soy se lo debo todo al América. No hay otro lugar mejor que estar acá