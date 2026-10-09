Los Potros quieren seguir sorprendiendo en el Apertura 2026

Querétaro y los Potros de Hierro del Atlante se verán las caras en un duelo crucial de la Jornada 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX este sábado 10 de octubre de 2026 a las 17:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio La Corregidora, y la transmisión exclusiva estará disponible a través de Fox One

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Previa del partido: Querétaro vs. Atlante

Este encuentro ha generado mucha expectativa debido a la modificación de su calendario, ya que originalmente estaba pactado para el viernes por la noche, pero la Liga MX oficializó su reprogramación para la tarde del sábado. El escenario será el histórico Estadio La Corregidora, donde ambas escuadras necesitan sumar de a tres para consolidar sus respectivos objetivos en el cierre de la fase regular.

¿Cómo llega el Querétaro?

El conjunto queretano ha sorprendido gratamente y se mantiene firme en la parte alta del campeonato. Dirigidos por Esteban González, los Gallos Blancos se ubican en la cuarta posición general con 17 puntos, producto de cinco victorias, dos empates y únicamente dos derrotas. Con un balance defensivo sólido de solo 8 goles encajados en el torneo, Querétaro busca imponer condiciones en casa para asegurar su boleto directo a la Liguilla.

Alí Ávila en celebración contra Mazatlán | IMAGO 7

¿Cómo llega el Atlante?

Por su parte, los Potros de Hierro comandados por Miguel Herrera buscan regularidad en su regreso al máximo circuito. El equipo azulgrana llega motivado tras conseguir un importante triunfo reciente de 4-2 sobre Monterrey, instalándose de momento en el puesto 14 con 11 unidades. El "Piojo" sabe que un triunfo de visitante los metería de lleno en la pelea por los puestos de Play-In.

Eugenio Pizzuto celebr un gol con Atlante | MEXSPORT

Historial reciente y estadísticas clave

El último antecedente: Debido al paso del Atlante por la división de plata, el último choque oficial registrado entre estas dos instituciones en la primera división data del 9 de marzo de 2014, un espectacular partido que finalizó con victoria azulgrana de 4-2, recordada por un póker de goles de Michael Arroyo.

Racha de goles: Las estadísticas del torneo muestran que el Atlante suele ser más peligroso en las segundas mitades, anotando 9 de sus 12 goles totales después del descanso.

Ficha técnica del partido

Partido: Querétaro vs. Atlante

Torneo: Apertura 2026 (Jornada 11)

Fecha: Sábado 10 de octubre de 2026

Hora: 17:00 horas (Centro de México)

Estadio: La Corregidora (Santiago de Querétaro)