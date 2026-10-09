VIDEO: Gonzalo Piovi fue captado comiendo con su esposa en el mercado

El defensa de Cruz Azul fue captado en un momento fuera de las canchas mientras disfrutaba de la comida mexicana en un mercado de la Ciudad de México, donde incluso recibió un detalle especial con los colores de La Máquina

Gonzalo Piovi, defensa de Cruz Azul, fue captado junto a su esposa mientras disfrutaba de una comida en el mercado de Coyoacán, en la Ciudad de México. El futbolista cambió por un momento las canchas por las garnachas y convivió con aficionados celestes que se acercaron para saludarlo.

La visita no pasó desapercibida, pues el argentino fue recibido con gorditas y antojitos mexicanos que tenían un detalle especial dedicado a La Máquina.

Piovi recibe garnachas con el escudo de Cruz Azul

Entre los alimentos que le prepararon al defensor destacaron unas garnachas decoradas con el logo de Cruz Azul, elaborado con crema. El gesto llamó la atención y mostró el cariño de algunos comerciantes y seguidores del equipo hacia el futbolista.

Durante su estancia en el mercado, varios aficionados aprovecharon la oportunidad para acercarse a Piovi y pedirle fotografías, en un encuentro casual lejos de la actividad futbolística.

Gonzalo Piovi, jugador de Cruz Azul | IMAGO7

Cruz Azul se prepara para visitar a Pumas en CU

Después de conquistar la décima en Ciudad Universitaria, Cruz Azul regresa al inmueble que tanto se le da para enfrentar a los Pumas, compromiso para la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX.

El compromiso representará un momento único para despertar para los dirigidos de Solari, para retomar ritmo de cara a la última etapa del campeonato, mientras que el vigente campeón buscará abrir las eridas para los Universitario y seguir afianzandose en la cima.