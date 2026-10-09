¿Paradela y Rotondi jugarán ante Pumas? Cruz Azul, en alerta sobre sus lesionados

La Máquina mantiene bajo observación al argentino por una sobrecarga muscular, mientras que su compatriota recayó de la fascitis plantar. Amaury García y Omar Campos recibieron el alta médica y podrían estar disponibles para visitar a los universitarios

Cruz Azul se prepara para visitar a Pumas en Ciudad Universitaria, pero las lesiones mantienen en alerta al cuerpo técnico de La Máquina.

José Paradela y Carlos Rotondi son los principales focos de atención de cara al compromiso de este domingo. Mientras que Amaury García y Omar Campos recibieron luz verde para volver a la actividad.

¿Qué lesiones tienen?

Paradela presentó una sobrecarga muscular y, de acuerdo con los estudios de ultrasonido, esa fue la molestia detectada. El futbolista no ha podido entrenar a la par de sus compañeros, por lo que su participación ante los universitarios está en duda.

José Paradela en reclamo en un partido de Cruz Azul | IMAGO 7

Por su parte, Carlos Rotondi volverá a ausentarse con La Máquina. El argentino recayó de la fascitis plantar que lo ha aquejado y tampoco ha podido trabajar con normalidad junto al resto del plantel.

En contraste, Cruz Azul recibió buenas noticias con Amaury García y Omar Campos. Ambos futbolistas ya cuentan con el alta médica después de presentar molestias físicas.

Los dos futbolistas se encuentran trabajando a la par del equipo y tienen luz verde para ser considerados ante los auriazules.

La evolución de Paradela será clave en las horas previas al partido, mientras que Rotondi continuará con su proceso de recuperación.