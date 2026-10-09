Cruz Azul se prepara para visitar a Pumas en Ciudad Universitaria, pero las lesiones mantienen en alerta al cuerpo técnico de La Máquina.
José Paradela y Carlos Rotondi son los principales focos de atención de cara al compromiso de este domingo. Mientras que Amaury García y Omar Campos recibieron luz verde para volver a la actividad.
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¿Qué lesiones tienen?
Paradela presentó una sobrecarga muscular y, de acuerdo con los estudios de ultrasonido, esa fue la molestia detectada. El futbolista no ha podido entrenar a la par de sus compañeros, por lo que su participación ante los universitarios está en duda.
Por su parte, Carlos Rotondi volverá a ausentarse con La Máquina. El argentino recayó de la fascitis plantar que lo ha aquejado y tampoco ha podido trabajar con normalidad junto al resto del plantel.
En contraste, Cruz Azul recibió buenas noticias con Amaury García y Omar Campos. Ambos futbolistas ya cuentan con el alta médica después de presentar molestias físicas.
Los dos futbolistas se encuentran trabajando a la par del equipo y tienen luz verde para ser considerados ante los auriazules.
La evolución de Paradela será clave en las horas previas al partido, mientras que Rotondi continuará con su proceso de recuperación.