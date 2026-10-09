¿Abandonan al subcampeón? Partido de Pumas vs Cruz Azul todavía tiene boletos a la venta

Jugadores de Cruz Azul y Pumas en CU en la Final del Clausura 2026 | IMAGO 7

A pesar de ser el reencuentro entre los finalistas del torneo pasado, los boletos no se han vendido por completo

A menos de tres días de que Pumas reciba a Cruz Azul en Ciudad Universitaria, la venta de boletos todavía tiene varias zonas disponibles.

El precio de las entradas podría ser uno de los factores que influye en el ritmo de compra para una nueva edición de este enfrentamiento.

La afición que quiera asistir al encuentro de este domingo aún puede encontrar localidades en diferentes sectores del inmueble universitario, donde los precios van de los 400 hasta los mil 400 pesos, dependiendo de la zona elegida.

Por ahora, la Cabecera Norte es la única zona que reporta localidades agotadas. Esta sección tenía un costo de 400 pesos, mientras que en otros sectores todavía hay entradas disponibles para los seguidores de ambos equipos.

Afición de Pumas en Pebetero en la Final de Pumas vs Cruz Azul en el Clausura 2026 | IMAGO 7

Entre las opciones se encuentra Pebetero, con boletos de 550 pesos, así como Palomar Goya, cuyo precio es de 800 pesos. En tanto, las localidades de Palcos y Plateas alcanzan los mil 400 pesos.

Con el partido cada vez más cerca, la disponibilidad de entradas mantiene abierta la posibilidad de que más aficionados se sumen a las gradas para presenciar el choque entre universitarios y celestes.

Este domingo, CU será el escenario de un nuevo capítulo entre Pumas y Cruz Azul, con el conjunto auriazul como local y la obligación de aprovechar su cancha ante una Máquina que buscará imponer de nueva cuenta condiciones en territorio universitario.