Las Águilas celebran su 110 aniversario en el Coloso de Santa Úrsula

América y Rayados se enfrentan en uno de los partidos más atractivos de la Jornada 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. La transmisión arrancará este sábado 10 de octubre de 2026 a las 21:10 horas (tiempo del centro de México) y podrás seguirlo en televisión abierta por el Canal 5, en señal de paga a través de TUDN, y por streaming mediante la plataforma ViX.

Previa del partido: América vs. Monterrey

Las Águilas del América reciben a la "Pandilla" en un escenario inmejorable: el Estadio Banorte. Además de ser un choque de titanes, este partido marca el inicio formal de las celebraciones por el 110 aniversario del Club América, por lo que el conjunto azulcrema saltará a la cancha estrenando una camiseta retro conmemorativa inspirada en los años 70.

¿Cómo llega el América?

El equipo dirigido por Guillermo Almada vive un gran momento futbolístico. Actualmente se ubican como sublíderes generales del torneo con 20 puntos y, por si fuera poco, tienen un partido pendiente que podría catapultarlos a la cima. El América busca hacer valer su condición de local para regalarle un triunfo a su afición en una fecha tan especial para la institución.

Henry Martín celebrando anotación ante los Bravos de Juárez | MEXSPORT

¿Cómo llega el Monterrey?

Por su parte, los Rayados de Matías Almeyda necesitan recuperar terreno con urgencia. El cuadro regiomontano se encuentra en la décima posición de la tabla con 13 unidades. Aunque marchan en la parte media, la plantilla de Monterrey tiene la calidad necesaria para dar la sorpresa en la capital y arruinar la fiesta azulcrema.

Diego Rossi con Monterrey en un partido| MEXSPORT

Historial reciente: El último antecedente

El último enfrentamiento entre ambas escuadras es muy reciente y dejó una espina clavada en Coapa. Se vieron las caras el pasado 2 de septiembre en las Semifinales de la Leagues Cup 2026. En aquella ocasión, empataron 2-2 en el tiempo regular, pero los Rayados se llevaron el boleto a la final tras vencer 5-4 en una dramática tanda de penales. El América buscará revancha inmediata en la Liga MX.

Ficha técnica del partido

Partido: América vs. Monterrey

Torneo: Apertura 2026 (Jornada 11)

Fecha: Sábado 10 de octubre de 2026

Hora: 21:10 horas (Centro de México)

Estadio: Estadio Banorte (CDMX)

Canales de TV: Canal 5 y TUDN