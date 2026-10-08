La Liga Femenil reafirma su crecimiento y proyección internacional durante la pausa por la Fecha FIFA que se disputa del 8 al 13 de octubre. La calidad del balompié mexicano queda demostrada con la presencia de seis de las diez mejores goleadoras del Apertura 2026, quienes reportaron con sus respectivas selecciones nacionales para disputar compromisos amistosos, eliminatorias mundialistas y torneos oficiales.
Dónde ver México vs Jamaica Femenil: Canales y horario del partido de la Fecha FIFA
Las romperredes del torneo mexicano que van con sus selecciones
Geyse Ferreira (América / Brasil): La líder absoluta del goleo individual con 16 anotaciones encabeza a la Canarinha para encarar el clásico sudamericano en dos duelos amistosos ante Argentina.
Thembi Kgatlana (Tigres / Sudáfrica): Con 8 dianas en su cuenta con las felinas, la atacante africana disputará la eliminatoria de la CAF ante Madagascar con miras a los Juegos Olímpicos.
Diana Ordóñez y Maricarmen Reyes (Tigres / México): Ambas suman 7 goles en el certamen y defenderán la camiseta del Tri Femenil ante Jamaica. Destaca el emotivo retorno de Reyes tras casi dos años fuera por una grave lesión de rodilla (ruptura parcial de ligamento cruzado anterior y meniscopatía).
Stephanie Ribeiro (Pumas / Portugal): La delantera universitaria suma 7 goles y representará al conjunto portugués en los Playoffs Clasificatorios rumbo a la Copa del Mundo Femenil 2027 frente a Irlanda del Norte.
Las artilleras del Top 10 que se mantienen con sus clubes
Por su parte, cuatro atacantes de jerarquía internacional no tuvieron actividad en esta ventana de selecciones y permanecerán trabajando con sus planteles en México:
Eugénie Le Sommer (Toluca / Francia): 9 goles.
Lucía García (Rayadas / España): 7 goles.
Alicia Cervantes (Chivas / México): 7 goles.
Aisha Solórzano (FC Juárez / Guatemala): 7 goles.