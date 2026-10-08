América, Tigres y Pumas aportan a las mejores artilleras de la Liga Femenil en la Fecha FIFA

Nou Camp en la J2 de la Liga MX Femenil | Imago7

El rendimiento ofensivo del circuito rosa se traslada al plano internacional gracias a la Fecha FIFA

La Liga Femenil reafirma su crecimiento y proyección internacional durante la pausa por la Fecha FIFA que se disputa del 8 al 13 de octubre. La calidad del balompié mexicano queda demostrada con la presencia de seis de las diez mejores goleadoras del Apertura 2026, quienes reportaron con sus respectivas selecciones nacionales para disputar compromisos amistosos, eliminatorias mundialistas y torneos oficiales.

Podría interesarte Futbol Dónde ver México vs Jamaica Femenil: Canales y horario del partido de la Fecha FIFA

Las romperredes del torneo mexicano que van con sus selecciones

Geyse Ferreira (América / Brasil): La líder absoluta del goleo individual con 16 anotaciones encabeza a la Canarinha para encarar el clásico sudamericano en dos duelos amistosos ante Argentina.

Geyse en el Estadio Banorte | IMAGO7

Enyerliannys Higuera con San Luis en el Clausura 2026 l MEXSPORT

Thembi Kgatlana (Tigres / Sudáfrica): Con 8 dianas en su cuenta con las felinas, la atacante africana disputará la eliminatoria de la CAF ante Madagascar con miras a los Juegos Olímpicos.

Thembi Kgatlana entrenando con Tigres Femenil previo al encuentro ante Pumas l MEXSPORT

Diana Ordóñez y Maricarmen Reyes (Tigres / México): Ambas suman 7 goles en el certamen y defenderán la camiseta del Tri Femenil ante Jamaica. Destaca el emotivo retorno de Reyes tras casi dos años fuera por una grave lesión de rodilla (ruptura parcial de ligamento cruzado anterior y meniscopatía).

Diana Ordóñez con la Selección Mexicana l CAPTURA

Stephanie Ribeiro (Pumas / Portugal): La delantera universitaria suma 7 goles y representará al conjunto portugués en los Playoffs Clasificatorios rumbo a la Copa del Mundo Femenil 2027 frente a Irlanda del Norte.

Stephanie Ribeiro en lamento en la Liga Femenil BBVA | IMAGO 7

Las artilleras del Top 10 que se mantienen con sus clubes

Por su parte, cuatro atacantes de jerarquía internacional no tuvieron actividad en esta ventana de selecciones y permanecerán trabajando con sus planteles en México: