Dónde ver México vs Jamaica Femenil: Canales y horario del partido de la Fecha FIFA

Selección Femenil se prepara para amistosos ante Jamaica en Fecha FIFA l MEXSPORT

El Tri Femenil arranca su serie de dos amistosos ante el cuadro caribeño en Aguascalientes

El primer encuentro de México contra Jamaica en la Fecha FIFA Femenil, esta programado para este viernes 9 de octubre a las 19:00 horas (tiempo del centro de México), la transmisión en vivo será a través de la señal de televisión de TUDN y en streaming por ViX.

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La Selección Mexicana Femenil regresa a la acción en esta Fecha FIFA para disputar el primero de dos partidos amistosos frente a su similar de Jamaica en el Estadio Victoria de Aguascalientes.

Este partido marcará el inicio de la preparación final del conjunto dirigido por Pedro López rumbo al Campeonato Concacaf W (del 27 de noviembre al 5 de diciembre de 2026), certamen decisivo que repartirá los boletos para el Mundial 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Jugadoras de la Selección Mexicana Femenil | IMAGO 7

Estos cotejos servirán como afinar de detalles antes de encarar el duelo crucial ante Haití (28 de noviembre) en los Cuartos de Final del torneo de la zona.

¿Quiénes son las figuras a seguir en la Selección Mexicana Femenil?

Para encarar este compromiso en Aguascalientes, el estratega español concentró a sus futbolistas más determinantes en el plano nacional e internacional:

Jaqueline Ovalle, Rebeca Bernal y Scarlett Camberos juegan en la Selección Femenil ante Jamaica l MEXSPORT