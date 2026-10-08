El primer encuentro de México contra Jamaica en la Fecha FIFA Femenil, esta programado para este viernes 9 de octubre a las 19:00 horas (tiempo del centro de México), la transmisión en vivo será a través de la señal de televisión de TUDN y en streaming por ViX.
Rebeca Bernal encabeza lista de convocadas para la Selección Femenil rumbo a los duelos ante Jamaica
La Selección Mexicana Femenil regresa a la acción en esta Fecha FIFA para disputar el primero de dos partidos amistosos frente a su similar de Jamaica en el Estadio Victoria de Aguascalientes.
Este partido marcará el inicio de la preparación final del conjunto dirigido por Pedro López rumbo al Campeonato Concacaf W (del 27 de noviembre al 5 de diciembre de 2026), certamen decisivo que repartirá los boletos para el Mundial 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Estos cotejos servirán como afinar de detalles antes de encarar el duelo crucial ante Haití (28 de noviembre) en los Cuartos de Final del torneo de la zona.
¿Quiénes son las figuras a seguir en la Selección Mexicana Femenil?
Para encarar este compromiso en Aguascalientes, el estratega español concentró a sus futbolistas más determinantes en el plano nacional e internacional:
Scarlett Camberos: La atacante azulcrema acapara los reflectores al llegar tras su histórica nominación al Ballon d'Or, consolidándose como el principal referente de peligro en el ataque tricolor.
Rebeca Bernal: La capitana y pilar defensivo, regresa a territorio mexicano tras su nueva etapa en el Manchester United, aportando liderazgo, solidez en el fondo, con un peligroso juego aéreo a balón parado.
Jacqueline Ovalle: Con su desequilibrio individual y capacidad para definir partidos, 'La Maga' se perfila para ser la llave ofensiva por las bandas.