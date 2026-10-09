A unos días del encuentro, una publicación en un grupo de Facebook relacionado con La Rebel encendió la polémica por un mensaje dirigido a los aficionados celestes, en el que se advierte sobre lo que podría ocurrir durante el partido.
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“Lo que les espera a los chemos será legendario, es mejor que se vengan disfrazados o el Atlas vs Querétaro se quedará corto.... primera llamada”, se lee en el mensaje compartido en el grupo de La Rebel, que cuenta con más de 100 mil miembros.
La publicación generó reacciones entre los usuarios, aunque no todos respaldaron el tono de la advertencia. Entre los comentarios hubo quienes pidieron mantener la rivalidad en el terreno de juego y evitar que el ambiente alrededor del encuentro escale a situaciones de violencia.
“Oigan, entiendo que hay rivalidad, pero que se quede en la cancha, bien innecesario”, respondió otro usuario, en una postura contraria a la publicación inicial.
La rivalidad ha ganado notoriedad en el futbol mexicano, alimentada por antecedentes deportivos y por los enfrentamientos que han marcado la historia reciente entre universitarios y cementeros.
Del lado celeste, la Sangre Azul también puso su parte para calentar el encuentro
Hace unos días, el grupo de animación de Cruz Azul difundió un video en tono de burla por los 15 años sin título de Liga de Pumas, en el que algunos aficionados aparecen vestidos como quinceañeras.
Además, recordó las finales que La Máquina ha ganado en Ciudad Universitaria.
Por ahora, el grupo de animación auriazul no ha emitido una postura oficial sobre la publicación que circuló en redes sociales.