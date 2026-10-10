La expulsión a Mateo Chávez en el partido ante Estados Unidos | IMAGO7

El lateral izquierdo mexicano no tuvo problemas en reconocer que tuvo un error en el tercer duelo de Rafa Márquez al mando del Tri

México cometió una serie de errores en contra de Estados Unidos que lo hicieron perder por goleada 3-0 apenas en el tercer duelo en el que estuvieron comandados por Rafa Márquez. Uno de los errorres más importantes fue el de Mateo Chávez, quien dio un golpe y fue expulsado en el medio del duelo.

Ante dicha situación, el 20 de la Selección Mexicana ha analizado lo sucedido u ha pedido una disculpa, reconociendo que se equivocó y asegurando que no volverá a suceder con la frase: "Ya aprendí".

De los errores se aprende

En una entrevista con Claro Sports, Mateo Chávez ha recordado con madurez lo que ha sido su expulsión en contra de Estados Unidos en el último amistoso entre ellos. El jugador del AZ Alkmaar ha admitido que no tuvo su mejor actuación, pero dejando en claro que no quiere que suceda de nuevo.

Sí, en el tercer partido no entre bien, esa es la realidad. Cometí un error, me dolió mucho en el momento, pero sinceramente desde el desde el siguiente día, creo que en eso he mejorado mucho, que cambié el chip

Cambié la mentalidad, obviamente sin dejar de pensar en mi error y ya aprendí, pero todo pasa. Ahora a enfocarme otra vez en aquí en el en el AZ, que creo que tenemos un gran equipo. Todavía tenemos mucho para dar y estoy disfrutando mucho el día a día

¿Cuándo vuelve a jugar el AZ Alkmaar tras su derrota ante Feyenoord?

El AZ Alkmaar sufrió una derrota de 2-0 ante el Feyenoord en su más reciente compromiso de la Eredivisie, en un encuentro en el que Ignacio Ferri Julià abrió el marcador al minuto 13, mientras que Javier López Carballo amplió la ventaja al 59'. Con este resultado, el conjunto de Alkmaar se quedó sin puntos en su visita a Rotterdam y ahora deberá cambiar de página para concentrarse en su próximo compromiso internacional.

Tras este descalabro, el AZ Alkmaar regresará a la actividad el jueves 15 de octubre, cuando se enfrente al Hapoel Be'er Sheva en la Jornada 2 de la Europa League. El encuentro está programado para comenzar a las 10:45 AM, tiempo del centro de México, en un duelo en el que el conjunto neerlandés buscará recuperarse de la derrota ante Feyenoord y retomar la confianza en el escenario europeo.