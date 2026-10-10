Óscar Jiménez quiere estar en la Selección Mexicana: "me tiraría de cabeza por una oportunidad"

El guardameta de Atlante reconoció que vestir la camiseta del Tricolor es uno de sus sueños y aseguró que está enfocado en mantener su buen nivel con los Potros

Óscar Jiménez no escondería su ilusión por recibir una oportunidad en la Selección Mexicana, debido a que el guardameta de Atlante reconoció que le encantaría ser considerado para el Tricolor y dejó claro que, si se presenta la posibilidad, está dispuesto a aprovecharla al máximo, esto tras sus últimas actuaciones con l conjunto azulgrana que lo colocan como uno de los porteros más destacados.

En entrevista exclusiva para RÉCORD, el capitán de los Potros de Hierro fue cuestionado sobre si levantaría la mano ante Rafa Márquez para manifestar su interés en defender la portería de México. Su respuesta fue contundente, ya que además de tratarse del sueño de cualquier futbolista, aseguró que se entregaría por completo si llega el llamado.

Óscar Jiménez tras el triunfo de Atlante sobre Rayados en el Apertura 2026 | MEXSPORT

“Sí, ¿por qué no? Es el sueño de cada futbolista. En lo personal, creo que me volvería loco tener algo así, pero bueno, yo estoy enfocado en Atlante, sé que si haces bien las cosas acá, va a hacer ruido en otros lugares”, explicó.

El arquero de 37 años sabe que su principal responsabilidad está en mantener el rendimiento que está mostrando con el conjunto azulgrana. Por ello, aunque reconoció su deseo de llegar a la Selección, señaló que prefiere concentrarse en su trabajo y respetar las decisiones que tome el cuerpo técnico nacional.

“Al final de cuentas, yo apoyo las decisiones que se tomen, pero claro, yo me tiraría de cabeza por alguna oportunidad”, sentenció Jiménez, quien mantiene abierta la ilusión de representar a México.

Oscar Jiménez, arquero del Atlante, en festejo de gol ante Puebla, en el Apertura 2026 | IMAGO7

Óscar Jiménez reconoce el nivel de Hugo González

Además de hablar sobre sus aspiraciones con el Tricolor, Jiménez se refirió a Hugo González de buena manera, guardameta con quien mantiene una buena relación, aunque nunca compartieron vestidor como compañeros.

El arquero mexicano destacó la regularidad que está mostrando González y reconoció el trabajo que realizó desde su llegada a Toluca, donde está formando parte de una etapa exitosa para los Diablos Rojos.

“Nunca me ha tocado estar de compañero con él, pero viene haciendo un gran trabajo. Ahora que llegó a Toluca, fue campeón varias veces. Hugo ya tiene varios años teniendo ese gran nivel que lo mantiene ahí arriba”, comentó.