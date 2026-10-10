Óscar Jiménez quiere seguir los pasos de Vilar en Atlante: "es un referente para mí"

El guardameta de los Potros de Hierro ha sido fundamental en el regreso del equipo a Liga MX

Óscar Jiménez encontró en Federico Vilar una figura de experiencia y confianza en su regreso a la Primera División con Atlante, debido a que el guardameta mexicano reconoció la importancia de tener cerca al histórico arquero de los Potros y expresó su deseo de construir una trayectoria propia con el conjunto azulgrana.

En entrevista exclusiva para RÉCORD, el capitán atlantista habló sobre la relación que mantiene con Vilar, quien actualmente trabaja como auxiliar de Miguel Herrera. Jiménez destacó que compartir el día a día con una figura que dejó huella en la institución representa una motivación para su carrera.

Federico Vilar, exjugador del Atlante | MEXSPORT

"Es una gran persona. Él está más encargado con los jugadores en la cancha que en la portería, pero siempre hablamos, me da consejos y la figura que fue él en el Atlante, pues algún día me gustaría seguir sus pasos y escribir mi propia historia también", expresó.

El portero de 37 años recordó que llegó a enfrentarse a Vilar cuando ambos todavía estaban en activo. El argentino defendía a Tijuana durante la etapa final de su carrera, mientras Jiménez jugaba con Jaguares de Chiapas. Ahora, años después, coinciden en el mismo proyecto, aunque desde diferentes funciones.

Óscar Jiménez tras el triunfo de Atlante sobre Rayados en el Apertura 2026 | MEXSPORT

Óscar Jiménez no descarta volver al América

Aunque actualmente está comprometido con Atlante, Óscar Jiménez reconoció que estaría dispuesto a regresar al América, equipo en el que vivió ocho años de su carrera y al que guarda un cariño especial.

El portero mexicano recordó la etapa que pasó con las Águilas y aseguró que, si en algún momento se presentara la oportunidad y el club quisiera contar nuevamente con él, le gustaría volver a vestir sus colores.

Óscar Jiménez en su partido con el Atlante ante Necaxa | Imago7

"Obviamente, siempre y cuando América quisiera que estuviera aquí, me gustaría también, porque sé que también en América viví muchos años buenos. Fueron ocho años donde también pasaron cosas extraordinarias, entonces me abrieron las puertas y al final le tengo mucho cariño", señaló en entrevista exclusiva para RÉCORD.