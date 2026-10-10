Movimientos en FMF: Enrique Nieto Junco es nuevo vicepresidente de Selecciones Nacionales

Enrique Nieto, vicepresidente de la Federación Mexicana de Futbol | IMAGO7

Con su nuevo puesto, el ahora vicepresidente le rendirá cuentas a Mikel Arriola e Ivar Sisniega

Es oficial. La Federación Mexicana de Futbol suma un nuevo movimiento en su estructura directiva. Enrique Nieto Junco fue nombrado vicepresidente de Selecciones Nacionales de México.

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El directivo tendrá bajo su responsabilidad distintas áreas relacionadas con el funcionamiento de los representativos nacionales, desde la gestión deportiva y administrativa hasta las operaciones y competencias.

Enrique Nieto, vicepresidente de la Federación Mexicana de Futbol | IMAGO7

¿Quién es Enrique Nieto Junco?

Nieto Junco llegará a esta posición con 15 años de experiencia dentro de la Federación. Su recorrido comenzó en 2011, cuando se incorporó como ejecutivo de Operación Comercial.

Enrique amplió sus funciones dentro del organismo al encabezar las direcciones de Operaciones Internacionales, Alianzas Estratégicas y Asuntos Internacionales, experiencia que ahora formará parte de sus nuevas responsabilidades.

Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la FMF, en el Foro Formativo de Futbol Regional | ILIANY APARICIO

Pese a este nombramiento, Nieto Junco mantendrá también su cargo como secretario general adjunto de la FMF.

En su nueva función, reportará directamente a Mikel Arriola y a Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación.