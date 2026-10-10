Es oficial. La Federación Mexicana de Futbol suma un nuevo movimiento en su estructura directiva. Enrique Nieto Junco fue nombrado vicepresidente de Selecciones Nacionales de México.
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El directivo tendrá bajo su responsabilidad distintas áreas relacionadas con el funcionamiento de los representativos nacionales, desde la gestión deportiva y administrativa hasta las operaciones y competencias.
¿Quién es Enrique Nieto Junco?
Nieto Junco llegará a esta posición con 15 años de experiencia dentro de la Federación. Su recorrido comenzó en 2011, cuando se incorporó como ejecutivo de Operación Comercial.
Enrique amplió sus funciones dentro del organismo al encabezar las direcciones de Operaciones Internacionales, Alianzas Estratégicas y Asuntos Internacionales, experiencia que ahora formará parte de sus nuevas responsabilidades.
Pese a este nombramiento, Nieto Junco mantendrá también su cargo como secretario general adjunto de la FMF.
En su nueva función, reportará directamente a Mikel Arriola y a Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación.