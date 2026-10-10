¿Dónde ver Olympiacos vs Panathinaikos? Canales y hora del partido de la J6 de la Liga de Grecia

La Hormiga González vuelve a la acción en el futbol europeo tras parón por Fecha FIFA

Olympiacos recibe al Panathinaikos en la Jornada 6 de la Superliga de Grecia. El enfrentamiento podrás seguirlo este 11 de octubre en punto de las 12:00hrs, tiempo del centro de México, a través de Claro Sports.

¿Cómo llegan?

Olympiacos llegará a este compromiso ubicado en la quinta posición de la clasificación, con 10 puntos obtenidos después de cinco jornadas. Su balance contempla tres victorias, un empate y una derrota.

Sin embargo, el reto no será sencillo, pues enfrente estará un Panathinaikos que atraviesa un comienzo de temporada prácticamente perfecto y que apenas ha recibido dos goles en contra.

Jugadores de Olympiacos felicitan a 'Hormiga' González | AP

El conjunto visitante llega como líder en solitario, con cinco victorias en sus primeros cinco partidos y 12 puntos en su cuenta de la mano del estratega danés Jacob Neestrup.

Olympiacos necesita sumar para acercarse a la cima, Panathinaikos buscará prolongar su racha positiva y reafirmar su condición de líder. Un triunfo local podría representar un impulso importante para los rojiblancos.

'Hormiga' González festeja su gol con Olympiacos | AP

Además de los puntos en disputa, el clásico representa una prueba de carácter para ambos conjuntos ya que se juegan más que solo tres puntos, también está de por medio el orgullo.

Los ojos puestos en la Hormiga González

Así, la Jornada 6 de la Superliga de Grecia tendrá uno de sus principales atractivos en este enfrentamiento entre Olympiacos y Panathinaikos. Los rojiblancos buscarán aprovechar la localía para dar un golpe sobre la mesa y acercarse a los primeros puestos.

Todas las miradas estarán puestas en la Hormiga González, quien tendrá la oportunidad de hacerse notar en uno de los partidos más esperados del futbol griego.