Thierry Henry busca impulsar un cambio en el calzado del futbol femenil

El exfutbolista francés cuestionó que las jugadoras utilicen botines diseñados para hombres y adelantó que el Mundial de Brasil 2027 será clave para impulsar esta iniciativa

Thierry Henry quiere impulsar cambios en el futbol femenil, especialmente en el desarrollo de calzado diseñado para las necesidades de las futbolistas. El histórico delantero francés cuestionó que muchas jugadoras tengan que utilizar botines creados para hombres y, desde su posición como director de futbol de la marca On, trabaja para cambiar esta situación.

“Tienes a las jugadoras usando tenis para hombre y eso no es normal”, expresó Henry al hablar sobre la necesidad de desarrollar productos específicos para las futbolistas.

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Thierry Henry apunta al Mundial de 2027 para impulsar el cambio

El exdelantero francés adelantó que la Copa del Mundo Femenina de Brasil 2027 será un momento importante para comenzar a impulsar esta iniciativa en el ámbito internacional.

“El Mundial de 2027 en Brasil es donde comenzaremos internacionalmente”, señaló Henry sobre los planes para llevar este proyecto a un escenario de mayor alcance.

Como parte de su trabajo en On, Henry participa en el desarrollo de nuevos botines junto a figuras del futbol como Kylian Mbappé y Sydney Schertenleib, con la intención de contribuir a la evolución del equipamiento deportivo.

Kylian Mbappé en un partido con Real Madrid | AP

El calzado, un tema pendiente en el futbol femenil

La propuesta pone sobre la mesa la importancia de que las futbolistas cuenten con productos diseñados específicamente para ellas, en lugar de depender de modelos desarrollados originalmente para hombres.

El Mundial de Brasil 2027 podría convertirse en una plataforma para presentar avances en esta iniciativa y abrir una nueva etapa en el desarrollo de calzado para el futbol femenil.