Fernando Guerrero presume su regreso a la FMF: “Por la puerta de enfrente”

‘El Cantante’ presumió su regreso a la Federación Mexicana de Futbol para hablar de arbitraje con quienes toman las decisiones

Fernando ‘El Cantante’ Guerrero volvió a dar de qué hablar en redes sociales. El exárbitro mexicano publicó un mensaje en el que destacó su regreso a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y respondió a quienes, según sus palabras, aseguraban que había salido de la institución por la puerta de atrás.

A través de sus redes sociales, Guerrero presumió que volvió a la FMF para hablar de arbitraje con las personas encargadas de tomar decisiones. Además, dejó claro que, aunque los cargos pueden terminar, considera que la jerarquía y el respeto permanecen.

El exsilbante Fernando Guerrero presentó su renuncia a la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) en diciembre de 2024 y se retiró oficialmente del arbitraje profesional el 18 de enero de 2025 durante el partido entre Toluca y Monterrey en el Torneo Clausura 2025.

¿Qué dijo Fernando Guerrero sobre su regreso a la FMF?

El exsilbante compartió una publicación con un mensaje directo para quienes cuestionaban su relación con la Federación. Con un tono desafiante, aseguró que su regreso se dio por la puerta principal y cuestionó a quienes afirmaban que ese acceso estaba cerrado para él.

“¡Decían que salí por la puerta de atrás… hoy regresé a la FMF por la de enfrente! De vuelta para hablar de arbitraje con quienes toman las decisiones”, escribió Guerrero.

Fernando Guerrero durante el homenaje que recibió por su retiro en enero de 2025 | IMAGO 7

‘El Cantante’ responde a quienes cuestionaron su salida

En su mensaje, Fernando Guerrero también hizo referencia al peso que, desde su perspectiva, conserva más allá de los cargos que haya ocupado dentro del futbol mexicano.

“¡Los cargos terminan, la jerarquía y el respeto permanecen!”, publicó el exárbitro, quien cerró su mensaje con una pregunta dirigida a quienes aseguraban que ya no tenía posibilidades de regresar a la Federación.

“¿Y ahora qué dicen los que aseguraban que esa puerta estaba cerrada? ¡Los leo, sin excusas!”, añadió.