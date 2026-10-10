Ascenso y descenso en la Liga MX: dos frentes abiertos y todavía sin fecha de regreso

El senador Clemente Castañeda en el conversatorio de 'Fuera de lugar' por el ascenso y descenso | senado.gob.mx

La iniciativa presentada en el Senado y los cinco amparos admitidos mantienen viva la disputa por recuperar la promoción deportiva, aunque todavía se mantiene lejos

El regreso del ascenso y descenso en el futbol mexicano avanza por dos caminos distintos: el Congreso y los tribunales; sin embargo, pese a los recientes movimientos legislativos y judiciales, los clubes de la Liga de Expansión MX todavía no tienen una fecha confirmada para volver a competir por un lugar en la máxima categoría.

El avance más reciente en la vía judicial se dio a conocer el 9 de octubre, cuando el despacho Del Real & Asociados informó que cinco amparos promovidos en distintos puntos del país fueron admitidos. Además, la firma señaló que está próxima a celebrarse una audiencia incidental para resolver las solicitudes de suspensión definitiva.

No obstante, la admisión de estos recursos no representa una victoria legal ni significa que el sistema vaya a restablecerse de inmediato, debido a que todavía deben resolverse las medidas solicitadas.

La iniciativa en el Senado, otro camino para recuperar el ascenso

En paralelo, el senador Clemente Castañeda presentó el 23 de septiembre una iniciativa para reformar la Ley General de Cultura Física y Deporte. La propuesta busca establecer el mérito deportivo como principio obligatorio para las asociaciones deportivas nacionales cuando existan distintas categorías profesionales dentro de una misma estructura competitiva.

Alberto Castellanos, presidente de Leones Negros de la UdG | IMAGO 7

El proyecto se encuentra en una etapa inicial de revisión legislativa, turnado a las comisiones unidas de Deporte y de Estudios Legislativos Primera del Senado. Por ahora, no hay una aprobación definitiva ni una fecha confirmada para su votación en el pleno.

¿Cuándo podría volver?

La reforma tendría que completar el proceso legislativo, publicarse y entrar en vigor. El proyecto contempla un periodo de 90 días para que las asociaciones deportivas adecuen sus reglamentos, antes de aplicar el mecanismo en la primera temporada completa posterior a esa etapa.