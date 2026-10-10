La Rebel se deslindó categóricamente de una imagen viralizada en redes sociales donde supuestamente se advertían actos de violencia contra la afición de Cruz Azul para el partido ante Pumas en la Jornada 11 de la Liga MX de este domingo en el Estadio Olímpico Universitario.
"Atlas vs Querétaro se quedará corto": La Rebel lanza amenaza a aficionados de Cruz Azul por redes sociales
En declaraciones exclusivas para el diario ESTO, John, líder del grupo de animación del equipo auriazul, desmintió la veracidad de la publicación, asegurando que la cuenta de Facebook desde donde se originó el mensaje no pertenece ni representa a la barra, e hizo un llamado a no difundir noticias falsas que puedan poner en riesgo la tranquilidad de los asistentes.
Ese es un perfil de Facebook el cual desconocemos totalmente... Hacen sus comentarios irresponsables y hoy todo el día estuve mediando este asunto. Invito a los periodistas que busquen sus fuentes y a la gente que ni siquiera es de la barra, que no haga comentarios inventados porque puede ocasionar un conflicto muy serio
La Rebel garantiza un ambiente seguro
Durante la entrevista, la dirigencia de la porra del Pebetero enfatizó que Ciudad Universitaria se mantiene como un inmueble seguro para las parcialidades visitantes y reiteró que su filosofía está enfocada exclusivamente en el apoyo festivo al equipo.
“En CU tenemos muchos años sin algún incidente, es uno de los estadios más seguros hoy en día y amigable con el visitante. La Rebel los respeta y no se mete con ellos; nosotros no estamos para hacer violencia, al contrario. Nuestro perfil oficial es La Rebel Orgullo Azul y Oro”, puntualizó para el citado medio.