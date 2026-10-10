Recibimiento de La Rebel a Pumas, previo al duelo ante América en la Jornada 12 del Clausura 2026 | IMAGO7

El líder del grupo de animación de Pumas, aclaró que la imagen viralizada en redes sociales proviene de una cuenta falsa

La Rebel se deslindó categóricamente de una imagen viralizada en redes sociales donde supuestamente se advertían actos de violencia contra la afición de Cruz Azul para el partido ante Pumas en la Jornada 11 de la Liga MX de este domingo en el Estadio Olímpico Universitario.

En declaraciones exclusivas para el diario ESTO, John, líder del grupo de animación del equipo auriazul, desmintió la veracidad de la publicación, asegurando que la cuenta de Facebook desde donde se originó el mensaje no pertenece ni representa a la barra, e hizo un llamado a no difundir noticias falsas que puedan poner en riesgo la tranquilidad de los asistentes.

Ese es un perfil de Facebook el cual desconocemos totalmente... Hacen sus comentarios irresponsables y hoy todo el día estuve mediando este asunto. Invito a los periodistas que busquen sus fuentes y a la gente que ni siquiera es de la barra, que no haga comentarios inventados porque puede ocasionar un conflicto muy serio

La Rebel en un partido de Pumas./ X

La Rebel garantiza un ambiente seguro

Durante la entrevista, la dirigencia de la porra del Pebetero enfatizó que Ciudad Universitaria se mantiene como un inmueble seguro para las parcialidades visitantes y reiteró que su filosofía está enfocada exclusivamente en el apoyo festivo al equipo.

Estadio Olímpico Universitario, casa de los Pumas, en los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO7