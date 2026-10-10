Juan Brunetta: El líder de goles y asistencias en Tigres que busca su primer título de Liga MX

El argentino presume números que lo colocan entre los futbolistas más productivos, pero aún le falta el título

Juan Brunetta tiene los números, el reconocimiento individual y un lugar entre los goleadores históricos de Tigres, pero todavía le falta una conquista para redondear su trayectoria en México: levantar un título de Liga MX. El argentino se consolidó como uno de los referentes ofensivos del conjunto regiomontano, aunque la corona sigue siendo una asignatura pendiente en su palmarés.

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En el futbol regiomontano, Brunetta es el jugador que más goles esta produciendo durante 2026, al sumar 29 participaciones entre anotaciones y asistencias en Liga MX, Concacaf y Leagues Cup. La cifra lo coloca por encima de Ángel Correa, quien registra 15 y ya no juega en México, así como de Lucas Ocampos, con 13, y Rodrigo Aguirre, con 12.

Su impacto no se limita a la temporada actual. En los últimos 10 años de Liga MX, el mediocampista aparece entre los apenas 15 futbolistas que superaron las 100 participaciones de gol de un universo de 2,009 jugadores. Brunetta acumula 102 goles y asistencias en ese periodo y, además, registra una calificación promedio de 7.52 según Statiskicks.

Juan Brunetta en celebración con Tigres | MEXSPORT

Reconocimientos individuales, pero sin el título de Liga MX

La calidad del argentino ya fue respaldada por distinciones importantes. Durante su etapa con Santos Laguna fue líder de asistencias del Apertura 2023 y, posteriormente, con Tigres conquistó el Balón de Oro de la Liga MX en 2024 como Mejor Mediocampista Ofensivo y Mejor Jugador del torneo.

A nivel internacional juvenil, también fue campeón del Preolímpico Sudamericano Sub-23 de 2020 con Argentina; sin embargo, esos logros no sustituyen la deuda que mantiene en el futbol mexicano: conseguir el campeonato de Liga.

Juan Brunetta celebrando su gol ante Real Salt Lake | MEXSPORT

Brunetta ya escribe su nombre en la historia de Tigres