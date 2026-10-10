Pablo Morant comentó en conferencia de prensa los aspectos del partido ante Tigres, aunque también aseguró que no sabe qué pasó con el estratega

Tras la derrota de Toluca ante Tigres en el Estadio Universitario, Pablo Morant, auxiliar técnico de Antonio Mohamed, reconoció que el conjunto escarlata tuvo dificultades para acomodarse durante los primeros minutos del encuentro, aunque consideró que el resultado terminó siendo justo por lo sucedido en la cancha.

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“Sí, la verdad que fue un un juego muy parejo. Los primeros 15 minutos nuestros fueron muy malos. Nos costó acomodarnos en el primer tiempo, y, bueno, después en el segundo tiempo fuimos un poquito superiores, tuvimos el dominio de la pelota, pero en línea general el resultado del partido fue justo.”

Juan Brunetta entre los históricos de Tigres | IMAGO7

¿Qué dijo Morant sobre la expulsión del Turco?

Por otra parte, Morant habló sobre la expulsión de Antonio Mohamed, quien abandonó el encuentro tras reclamar al cuerpo arbitral. El auxiliar explicó que no estuvo presente en el momento exacto en que sucedieron los hechos, aunque señaló que observó el intercambio entre el técnico escarlata y Nahuel Guzmán antes de que se produjera la situación que derivó en la tarjeta roja.

“No, la verdad que no estoy tan al tanto. Hablé un poco con Antonio recién al finalizar el partido, pero no estaba en el momento en que sucedió. Si estaba cuando cuando Guzmán se acerca a la banda y le dice algo, y, producto de eso, fue luego lo que pasó. Él le fue a comentar al árbitro, nada más, no más que eso, es lo único que que sé de la expulsión de Antonio. Todavía no lo hemos hablado.”

Turco Mohamed en el Tigres vs Toluca | IMAGO7

Toluca y su momento irregular

Finalmente, el auxiliar técnico reconoció que Toluca atraviesa un momento en el que necesita corregir sus errores, principalmente en el aspecto defensivo. El equipo ha mostrado irregularidad durante sus últimos compromisos y recibió seis anotaciones en sus dos encuentros más recientes, una situación que preocupa al cuerpo técnico ante sus aspiraciones de pelear por el campeonato.

“No, nos viene sucediendo hace par de partidos. Hay cuestiones que solucionar. La verdad que muchos altibajos dentro del mismo partido, muchas lagunas. Es un equipo que estaba acostumbrado a dominar el mayor porcentaje del partido, Pero la verdad que los últimos 2 encuentros recibimos 6 goles, y es lo que tenemos que mejorar. Me parece que son muchos goles para un equipo que aspira a ser campeón.”