El segundo juego de la Jornada 11 regaló uno de los mejores enfrentamientos del Apertura 2026

Tigres consiguió una importante victoria ante Toluca en la Jornada 11 del Apertura 2026, al imponerse en el Estadio Universitario con un doblete de Juan Brunetta, en un encuentro lleno de emociones, goles y oportunidades para ambos equipos. Desde los primeros minutos, los felinos buscaron tomar la ventaja y pusieron a prueba en repetidas ocasiones al guardameta Luis García.

Apenas al minuto dos, Emiliano Gómez sacó un disparo que fue atajado por García. Segundos después, Juan Brunetta desperdició una oportunidad dentro del área chica, pero nuevamente el arquero escarlata respondió para mandar el balón a tiro de esquina.

Tigres vs Toluca Apertura 2026 | MEXSPORT

Al minuto cuatro, Gómez volvió a rematar, ahora de cabeza, aunque García apareció por tercera ocasión para evitar la caída de su portería. Sin embargo, al seis, Brunetta abrió el marcador con un disparo dentro del área, luego de aprovechar un rebote de Bruno Méndez, con un balón que pasó por debajo de las piernas del guardameta.

Los dirigidos por Víctor Manuel Vucetich mantuvieron la presión y encontraron el segundo tanto al minuto 36, cuando Guillermo Martínez remató dentro del área tras un servicio de Emiliano Gómez. Toluca reaccionó antes del descanso y al 42, Paulinho descontó para los visitantes.

Gol de Guillermo 'Memote' Martínez ante Toluca | MEXSPORT

Al finalizar la primera mitad, Antonio Mohamed fue expulsado por reclamar decisiones arbitrales, por lo que el técnico escarlata tuvo que abandonar el terreno de juego rumbo a los vestidores.

Para la segunda parte, Toluca consiguió empatar el encuentro al minuto 53, cuando Federico Viñas recibió el balón dentro del área, se dio la media vuelta y sacó un disparo para vencer al arquero felino.

Federico Viñas tras anotar con Toluca vs Tigres | MEXSPORT

No obstante, Tigres respondió al 64 con el segundo gol de la noche para Brunetta, quien remató de pierna derecha dentro del área para devolverle la ventaja a los universitarios. Con este tanto, el argentino volvió a hacerse presente en el marcador y encaminó a su equipo hacia la victoria.

De esta manera, Tigres se quedó con los tres puntos en el Estadio Universitario y llegó a 13 unidades en el torneo, colocándose momentáneamente en la posición número 11 de la clasificación. Los felinos aprovecharon sus oportunidades en un partido de ida y vuelta para sumar una victoria importante en su búsqueda por escalar posiciones en el Apertura 2026.