¡Polémica en Nuevo León! Toluca reclama penal sobre Paulinho y el árbitro ni revisó el VAR

Paulinho cayó en el área, sin embrago, el silbante no fue ni siquiera al VAR

Uno de los duelos más llamativos de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX cumplió y con creces. Toluca y Tigres se vieron las caras en el Olímpico Universitario, duelo que tuvo polémica en los primos 20 minutos por un posible penal no marcado a Paulinho.

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¿Cómo fue la jugada?

Luego de que Tigres se fue arriba 1-0 apenas en los primeros 10 minutos, los Diablos recuperaron la memoria y fueron agresivos al frente. Durante una de las acciones, Paulinho recibió el balón frente al arco de Nahuel Guzmán. El lusitano fue derribado con el cuerpo de Joaquím, situación que hizo que todos los Escarlatas pidieran penal, desafortunadamente no fue así.

Paulinho, jugador de Toluca | MEXSPORT

Pese a que el portugués se quedó en el piso e incluso fue atendido, el arbitro central dio un contundente ‘no’ ante la pena máxima y dejo que el partido siguiera su curso.

Con un Paulinho fuera por revisión médica, el equipo de Tigres no se tentó el corazón y en una contra bien organizada terminó en un disparo de Juan Brunetta que casi termina en el segundo gol de los Felinos, situación que molestó más a los Escarlatas.

Paulinho siendo atendido en el Tigres vs Toluca | MEXSPORT

Jugada que terminó en roja para Mohamed

Si bien Paulinho pudo seguir jugando sin problemas, una ola de situaciones fueron ocurriendo tras el posible penal de Toluca. Casi cinco minutos después de la jugada el equipo de Tigres se volvió a ir en un contragolpe orquestado por Emiliano Gómez, jugada que terminó en el 2-0 para los de casa.

Tras la segunda anotación, los Escarlatas lograron despertar minutos antes del final del primer tiempo y en una gran jugada empataron, siendo el propio Paulinho quien marco. Desafortunadamente la alegría duro poco, pues Antonio 'Turco' Mohamed se fue expulsado en el descanso por reclamos a los silbantes y tras discusiones con jugadores de Tigres y la tribuna.