Gabriel Milito no podrá disponer con cuatro de sus titulares recurrentes

Chivas afrontará el Clásico Tapatío ante Atlas con cuatro ausencias importantes. El conjunto rojiblanco llegará mermado al compromiso de este sábado, luego de confirmarse que Luis Romo, Bryan González, José Castillo y Omar Govea no estarán disponibles para el encuentro que se disputará en la cancha del Estadio Jalisco.

Tres de las bajas del Guadalajara se deben a problemas físicos, mientras que la ausencia de Omar Govea responde a una suspensión tras ser expulsado en el partido anterior ante los Gallos Blancos de Querétaro.

Brian Rodríguez y Omar Govea, jugadores de América y Chivas, respectivamente, en reclamo tras Clásico Nacional | IMAGO7

En el caso de Bryan González, el futbolista continúa sin recuperarse de una lesión muscular que lo mantiene fuera desde el Clásico Nacional. Debido a esta situación, el defensor se ha perdido los últimos dos compromisos del Rebaño Sagrado y tampoco podrá participar ante los rojinegros.

Rotondi consolando a Bryan González tras la eliminación de Chivas a manos de Cruz Azul | IMAGO7

Por su parte, José Castillo continúa alejado de la actividad futbolística, pues no ha tenido participación desde la Leagues Cup. El jugador no estará disponible para el encuentro de este sábado, por lo que el cuerpo técnico deberá buscar alternativas para cubrir su ausencia.

José Castillo con Chivas | MEXSPORT

Otra baja sensible para el Guadalajara es la de Luis Romo, quien continúa lesionado después de su participación con la Selección Mexicana. Su ausencia representa otro inconveniente para el equipo rojiblanco de cara a uno de los partidos más importantes de la temporada.

Luis Romo a punto de ejecutar un pase en el México vs. Estados Unidos | MEXSPORT

Finalmente, Omar Govea será el único de los cuatro futbolistas que no estará fuera por una lesión. El mediocampista deberá cumplir con su suspensión luego de recibir la tarjeta roja en el encuentro frente a Querétaro.

Con estas cuatro ausencias, Chivas tendrá que ajustar sus piezas para enfrentar al Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío, un partido en el que ambos equipos buscarán imponer condiciones y quedarse con el orgullo de Guadalajara.