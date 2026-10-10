Los Rojinegros no ganan en casa en el torneo regular desde el Clausura 2018

El Guadalajara ha logrado consolidar una racha de partidos sin derrota frente al Atlas en este inmueble durante la temporada regular, una marca que reafirma el dominio rojiblanco en uno de los enfrentamientos de mayor tradición en el futbol mexicano.

Para encontrar la última victoria de los rojinegros sobre el Rebaño en el Jalisco durante la fase regular, es necesario remontarse al Clausura 2018, torneo en el que Atlas se impuso por la mínima diferencia. A partir de aquel encuentro, el Guadalajara ha conseguido evitar la derrota en cada uno de sus siguientes compromisos de temporada regular ante su acérrimo rival en este estadio.

Desde entonces, Chivas acumula ocho Clásicos Tapatíos consecutivos sin perder en el Jalisco, con un registro de cinco victorias y tres empates. El resultado más reciente se produjo el 7 de marzo de 2026, cuando el conjunto rojiblanco venció 2-1 al Atlas para prolongar su buena racha en territorio rojinegro.

Chivas tras ganar el Clásico Tapatío en el Estadio Jalisco | IMAGO7

Durante esta seguidilla, el Guadalajara consiguió triunfos por 1-0 en el Apertura 2018, Clausura 2021 y Clausura 2024, además de imponerse 2-1 en el Clausura 2020 y Clausura 2026. Por su parte, los tres empates se registraron en el Clausura 2022, con marcador de 1-1; el Clausura 2023, en un vibrante 3-3, y el Clausura 2025, nuevamente con igualdad de 1-1.

Más allá de los números, el escenario también aporta un ingrediente especial a esta estadística. Durante décadas, el Estadio Jalisco fue la casa del Guadalajara y permanece como un lugar emblemático para la afición rojiblanca. Por ello, cada Clásico Tapatío disputado en el Coloso de la Calzada Independencia representa un reencuentro con una parte importante de la historia del club.

Chivas se impone a América en el Clásico amistoso l MEXSPORT

Sin embargo, es importante precisar que esta marca contempla únicamente los encuentros de temporada regular. En instancias de Liguilla, Atlas sí ha conseguido vencer a Chivas en el Jalisco, como sucedió en los cuartos de final del Clausura 2023. Pese a ese resultado, los rojinegros terminaron eliminados de la serie tras el partido de vuelta, en el que el Guadalajara consiguió avanzar.

De esta manera, Chivas conserva una racha de más de ocho años sin perder ante Atlas en partidos de fase regular disputados en el Estadio Jalisco. Un dominio que el Rebaño buscará mantener en futuros capítulos de la rivalidad, mientras los rojinegros intentarán romper una tendencia que se ha prolongado durante varios torneos.