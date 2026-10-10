América, 110 años: los 10 mejores extranjeros en la historia de las Águilas

El club más ganador de México presume una amplia baraja de grandes jugadores no nacidos en México

A lo largo de 110 años, América ha contado con algunos de los mejores jugadores extranjeros que han pasado por el futbol mexicano. Algunos llegaron como figuras consolidadas, otros construyeron su carrera en Coapa y unos cuantos terminaron convirtiéndose en auténticos ídolos.

Por títulos, talento, goles, trascendencia y lo que representaron para el club, estos son algunos de los extranjeros que dejaron una huella imborrable en la historia del América.

Carlos Reinoso

Hablar de los mejores extranjeros en la historia del América es comenzar con Carlos Reinoso.

El chileno llegó en 1970 y rápidamente se convirtió en el cerebro de un equipo que comenzaba a construir una nueva identidad. Su técnica, visión de juego y personalidad lo hicieron diferente, pero su importancia para el club fue mucho más allá de sus números.

Reinoso fue campeón de Liga en 1970-71 y 1975-76, además de conquistar otros títulos con las Águilas. Fue protagonista de una de las primeras grandes épocas del club y terminó convirtiéndose en uno de los máximos símbolos del americanismo.

‘El Maestro’ no solamente jugó para el América, también fue el entrenador que llevó a las Águilas a conquistar la memorable Final del Siglo ante Chivas. Reinoso pasó a ser parte de la identidad del americanismo.

Carlos Reinoso como jugador de América | MEXSPORT

Antonio Carlos Santos

La magia brasileña tuvo uno de sus máximos representantes en el América con Antonio Carlos Santos.

El ‘Negro’ llegó en 1987 y fue una de las grandes figuras de un equipo que dominó el futbol mexicano a finales de los 80. Su zurda, gambeta y capacidad para aparecer en los partidos importantes lo hicieron uno de los futbolistas más espectaculares que han vestido la camiseta azulcrema.

Con las Águilas conquistó las Ligas 1987-88 y 1988-89, además de títulos internacionales.

Antonio Carlos Santos y Carlos Hermosillo | MEXSPOR

Salvador Cabañas

Para una generación de americanistas, Salvador Cabañas es sinónimo de gol.

El paraguayo llegó en 2006 y rápidamente se convirtió en el referente ofensivo de las Águilas. Su potencia, técnica y capacidad para definir desde prácticamente cualquier zona del ataque lo hicieron uno de los delanteros más peligrosos del futbol mexicano.

Cabañas fue campeón de goleo y durante varios años fue el referente en un de las épocas más difíciles del club.

Héctor Miguel Zelada

La portería del América también tiene a uno de sus máximos representantes extranjeros.

Héctor Miguel Zelada llegó desde Argentina y fue protagonista de una de las etapas más exitosas en la historia del club.

El guardameta conquistó tres títulos de Liga consecutivos: 1983-84, 1984-85 y Prode 85.

Pero su momento más recordado llegó en la Final contra Chivas de 1984. Con el campeonato en juego, Zelada detuvo un penal que terminó siendo fundamental para que las Águilas levantaran el título.

Su personalidad y sus actuaciones lo convirtieron en uno de los grandes ídolos de la portería azulcrema.

Héctor Miguel Zelada en juego de América ante Pumas / MEXSPORT

Daniel Brailovsky

Daniel Brailovsky fue otra pieza fundamental de aquella generación que convirtió al América en el gran protagonista del futbol mexicano.

El argentino llegó en 1982 y rápidamente se convirtió en uno de los referentes ofensivos del equipo, conquistando las Ligas 1983-84 y 1984-85.

Daniel Alberto 'Ruso' Brailovsky en la Final de 1983-1984 ante Chivas | MEXSPORT

Claudio López

El ‘Piojo’ llegó al América después de haber construido una importante carrera en Europa y con la Selección Argentina.

Su estancia en Coapa no fue tan larga como la de otros extranjeros de esta lista, pero tuvo un papel importante en la conquista del Clausura 2005.

López aportó velocidad, experiencia y jerarquía a un equipo que volvió a levantar el título de Liga después de varios años de espera.

Fue uno de esos extranjeros que llegaron con un nombre importante y consiguieron dejarlo también dentro de la historia azulcrema.

Claudio López celebrando un gol con América en el 2006 | MEXSPORT

Álvaro Fidalgo

El español representa a una generación mucho más reciente, pero ya se ganó un lugar entre los extranjeros importantes del América.

Fidalgo llegó en 2021 sin ser una figura mundial ni llegar con grandes reflectores, prácticamente era un desconocido. Con el paso del tiempo se convirtió en uno de los jugadores más importantes del mediocampo azulcrema.

Su capacidad para manejar los tiempos del partido, encontrar espacios y darle salida al equipo lo convirtió en una pieza fundamental durante el tricampeonato.

Además, se convirtió en uno de los futbolistas extranjeros con mayor identificación con el americanismo en los últimos años.

Christian Benítez

El ‘Chucho’ fue uno de los delanteros más determinantes que tuvo América en el siglo XXI.

El ecuatoriano llegó en 2011 y rápidamente se convirtió en una pesadilla para las defensas rivales. Su velocidad, potencia y capacidad goleadora lo llevaron a conquistar tres títulos de goleo.

Pero su momento más importante llegó en el Clausura 2013. Benítez fue una de las grandes figuras del equipo que consiguió uno de los campeonatos más recordados en la historia reciente del club, especialmente por aquella remontada ante Cruz Azul en la final.

Álvaro Fidalgo en su despedida con América | IMAGO7

Iván Zamorano

Pocos extranjeros llegaron al América con un currículum tan importante como Iván Zamorano.

‘Bam Bam’ llegó a México después de haber brillado en Europa y se convirtió rápidamente en uno de los rostros principales del equipo.

Su gran momento llegó en el Verano 2002, cuando fue una de las figuras de un América que volvió a conquistar el campeonato de Liga.

Zamorano aportó goles, experiencia y personalidad, pero también representó uno de los fichajes de mayor impacto mediático en la historia del club.

Iván Zamorano celebrando una anotación con las Águilas | MEXSPORT

Eduardo Bacas

Antes de que América viviera las grandes generaciones de los 80' s, Eduardo Bacas fue uno de los extranjeros que ayudaron a construir el camino hacia esas épocas doradas.

El argentino llegó al club a finales de los 70 y se convirtió en una pieza importante del equipo durante aquellos años.

Su presencia coincidió con una etapa en la que América comenzó a consolidarse como uno de los grandes protagonistas del futbol mexicano.

No tiene el reconocimiento mediático de Reinoso o Zelada, pero forma parte de una generación de extranjeros que ayudaron a construir la grandeza que posteriormente tendría el club.