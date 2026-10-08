El Presidente ejecutivo destaco a los jóvenes futbolistas del Rebaño y su formación dentro del club

El Presidente Ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Ivar Sisniega, reconoció públicamente la labor del Club Deportivo Guadalajara en la detección y formación de talento joven, asegurando que replicar este esquema en el resto de los clubes impulsaría de forma significativa el nivel del balompié nacional.

¿Qué dijo Ivar Sisniega?

El dirigente federativo subrayó la constancia y el alcance de las visorías rojiblancas, las cuales no se limitan al territorio mexicano, sino que también abarcan el mercado estadounidense. Sisniega comparó esta labor de captación con el trabajo que realiza la propia Selección Nacional, enfatizando que la inversión y seriedad en fuerzas básicas rinde frutos directos en la competitividad de las plantillas.

Chivas lo hace muy bien; o sea, si todos los clubes estuvieran al modelo de Chivas, creo que tendríamos un mejor futbol, ¿por qué? Porque Chivas le da mucha importancia a las visorías, está constantemente viendo gente en México y en Estados Unidos, al igual que la selección nacional", declaró.

Ivar Sisniega, presidente Ejecutivo de la FMF | IMAGO7

Asimismo, Sisniega resaltó la función estratégica que cumple el Tapatío en la Liga de Expansión MX, calificándolo como un escalón fundamental en el proceso de maduración deportiva. Desde la perspectiva de la FMF, contar con una filial en la división de plata permite a los futbolistas jóvenes sumar minutos de alta exigencia antes de dar el salto definitivo al máximo circuito o al representativo tricolor.

Y ese último escalón que tienen con el Tapatío realmente permite que el futbolista, y lo estamos viendo hoy tanto en Chivas como en la Selección Nacional, tienes jugadores muy jóvenes que han tenido ese espacio en el Tapatío para acabar de formarse", añadió.

Tapatío, equipo de Liga de Expansión | IMAGO7

En busca de más equipos de expansión

En esa misma línea, el titular de la federación reiteró que uno de los objetivos institucionales es incentivar la presencia de más equipos filiales en la Liga de Expansión para fortalecer la estructura de desarrollo juvenil en el país, tal y como Chivas y Cruz Azul lo hacen.

Entonces, uno de los objetivos que tenemos es que haya más filiales jugando en la Liga de Expansión, como hoy lo están haciendo Tapatío y Cruz Azul Hidalgo", concluyó.