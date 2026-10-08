UdeG, ¿el club 19 de la Liga MX? El plan es la extensión de franquicias después de la centralización de derechos de TV

El balompié nacional elabora nuevas reglas, entre ellas requisitos para estar en Primera División

​Todo indica que, con la construcción del nuevo estadio en Guadalajara, la UdeG podría convertirse en el equipo 19 de la Liga MX, de acuerdo con el proyecto que tiene la FMF para ampliar el número de franquicias en un futuro inmediato.

​La Liga MX elabora nuevas reglas y normas; una de ellas consiste en los requisitos para estar en la Liga MX, incluidos los actuales participantes.

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​De acuerdo con fuentes cercanas al caso, tener más franquicias es algo que está sobre la mesa una vez que se centralicen los derechos de TV, lo cual se prevé para 2028.

​De esta manera, la posibilidad de que la UdeG sea una franquicia más en la Primera División mexicana es latente, como en su momento lo fue el Atlante, que hoy es un conjunto más en el máximo circuito.

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​¿Se acabó la lucha?

​La interrogante que surge a raíz de que se abrió la posibilidad de que la UdeG juegue en la Liga MX es si la lucha por ascender por la vía deportiva quedará suspendida.

​Como se sabe, la UdeG es una de las principales franquicias que ha peleado, incluso ante el TAS, la posibilidad de ascender deportivamente. De hecho, su presidente, Alberto Castellanos, ha sido uno de los más activos e incluso hace poco acudió a la Cámara de Senadores para hacer escuchar su voz.